Sánchez ratifica a Besteiro pese a cosechar el peor resultado histórico del PSOE en Galicia

El PSOE se resigna tras cosechar el peor resultado de su historia en las elecciones gallegas, aunque la apuesta del presidente Pedro Sánchez para la autonomía seguirá siendo su candidato José Ramón Gómez Besteiro. Los socialistas reconocen que "no ha sido un buen resultado" y creen que a su cabeza de cartel le ha "faltado tiempo" para consolidar el proyecto. Los socialistas se hunden hasta los nueve diputados, cinco menos que en 2020, tras lograr poco más de 205.000 votos, casi 50.000 por debajo de las últimas autonómicas y menos de la mitad que en las elecciones generales del pasado 23 de julio.

"Confiamos plenamente en Besteiro", ha proclamado la portavoz de la formación, Esther Peña. En una comparecencia de prensa sin preguntas desde Ferraz -donde han seguido el escrutinio María Jesús Montero, vicesecretaria general, o Santos Cerdán, secretario de Organización, pero no Sánchez-, ha tildado al candidato como "el mejor líder para recuperar la confianza de los gallegos". "Vamos a trabajar codo con codo con el PSdG para dar a los gallegos una alternativa. Cuando lideramos esa alternativa, el cambio está más cerca", ha remachado la también diputada socialista.

Con todo, Peña ha reconocido que "los kilómetros" recorridos por su candidato "no han sido suficientes" y que "no ha sido un buen resultado". Fuentes socialistas insisten en que Besteiro se quedará porque solo con tiempo se construyen mayorías y una alternativa, que el propio candidato en su rueda de prensa ha reconocido no ser todavía. Los socialistas han sido tercera fuerza detrás del BNG, que ha subido seis escaños hasta los 25. Las mismas fuentes recuerdan que Ana Pontón, la candidata nacionalista, lleva "mucho tiempo" trabajando en su proyecto y no han logrado frenar el trasvase de votos hacia el partido que en el Congreso apoya al presidente Sánchez.

Asimismo, desde el partido desechan la tesis de que la ley de amnistía sea la causa del batacazo electoral. En este punto, señalan que el BNG -el partido que más ha subido- votó a favor del texto en la Cámara Baja y que el PP, que ha lanzado mensajes en la campaña en contra de la medida de gracia a los implicados en el procés, ha bajado medio punto en porcentaje de voto y dos escaños, aunque ha logrado mantener la mayoría absoluta tras la marcha de Alberto Núñez-Feijóo en 2022 a la política nacional para dirigir el partido.