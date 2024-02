El pleno del Ayuntamiento de Palencia celebrado este jueves ha aprobado la reprobación del concejal de Vox Ricardo Carrancio, condenado por agredir e insultar a una persona con discapacidad en 2023, a quien se refirió como "puto cojo".

"Se merece salir indignamente porque indignamente se ha comportado", ha manifestado la portavoz del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Palencia, Sonia Lalanda, quien ha confirmado que al finalizar el pleno municipal de este jueves su grupo ha decidido expulsarle.

Lalanda ha asegurado que la actitud de Carrancio, concejal y diputado provincial, durante el pleno de este jueves ha sido "lamentable e impresentable". Además, el edil se ha negado a dimitir a pesar de que la portavoz de su grupo se lo ha pedido.

El pleno ha aprobado, con los votos a favor del PSOE y de IU-Podemos, y la abstención del PP y Vox, la moción presentada por Izquierda Unida-Podemos para pedir la reprobación y la dimisión del concejal de Vox Ricardo Carrancio, condenado por el Juzgado de Instrucción Número 5 de Palencia por un delito de maltrato de obra.

"Cojo de los cojones"

Los hechos ocurrieron en abril de 2023 cuando Ricardo Carrancio, que todavía no era concejal ni diputado provincial, estaba paseando con su perro por un parque de Palencia, cuando increpó a un hombre con una discapacidad y movilidad reducida por llevar suelto a su perro diciéndole que era un "puto cojo" y golpeándole a la altura del pecho con la mano.

La sentencia, que se puede recurrir, da por probado que Carrancio había actuado molesto o enfadado porque el hombre llevaba a su perro sin atar, que le golpeó con la mano sin causarle lesiones y que se refirió a él diciendo que era un "cojo de los cojones".

La moción ha salido adelante con los votos a favor del equipo de gobierno (PSOE e IU-Podemos) y la abstención del PP y de Vox, grupo éste al que pertenece el concejal reprobado que ha rechazado entregar su acta como concejal y diputado provincial. "Si entregara mi acta estaría dando consentimiento a unos hechos que no cometí y que yo mismo repruebo", ha explicado durante el pleno.

"Decepción" de su grupo

Carrancio ha recordado que es un concejal de Vox no afiliado al partido y ha considerado "especialmente gravosos" los comentarios de la portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Sonia Lalanda, a la que ha acusado de perseguir sus intereses personales a costa de los suyos.

Durante el pleno, Sonia Lalanda ha trasladado su decepción asegurando que Carrancio ha puesto a Vox en una situación muy desagradable, y le ha pedido que presente su dimisión y que abandone el Grupo Municipal para evitarle "la indignidad de tener que ser expulsado".

Lalanda le ha acusado de "deslealtad, engaño, instrumentalización del grupo municipal Vox, traición y falta de compañerismo", y le ha pedido que abandone inmediatamente el grupo municipal de Vox apelando a su conciencia y honor y asegurando que no alcanza el mínimo exigible para representar a los ciudadanos.

Vista su negativa a renunciar a su acta de concejal en el Ayuntamiento y la actitud que ha tenido a lo largo de la legislatura con sus dos compañeros de grupo, finalmente y a la salida del pleno han acordado expulsarle, como ha confirmado a EFE Sonia Lalanda.

Sin embargo, Vox no puede expulsar a Carrancio del partido porque no es afiliado y no está sometido al Comité de Garantías del mismo ni se le puede sancionar.

Niega los hechos

Durante su intervención en el pleno Carrancio, antes de ser expulsado del grupo municipal de Vox, ha advertido que "si no es acompañado, seguirá como edil independiente, no afiliado a ningún partido".

Además ha asegurado que, aun acatando la sentencia, rechaza tajantemente su fallo porque "nunca" ha proferido "expresiones difamatorias contra nadie y menos contra una persona discapacitada".

También ha señalado que se le ha difamado públicamente con una clara intención de dañarle con un asunto judicial que no ha finalizado, porque la sentencia a la que se alude no es firme, se puede recurrir, y juzga una actuación calificada de leve por un suceso que fue anterior a su nombramiento como concejal y diputado en Palencia.