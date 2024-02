El concejal de Albufera de Vox niega el cambio climático en un acto de la Capitalidad Verde de Valencia

Una conferencia internacional enmarcada en la Capitalidad Verde Europea de Valencia ha sido el escenario elegido este miércoles por el concejal de Devesa-Albufera, José Gosálbez, de Vox, para negar el impacto del cambio climático y de la acción humana sobre el emblemático humedal de la ciudad y sobre sus problemas de falta de agua. Según ha afirmado durante su intervención ante expertos y científicos, además de otros altos cargos, el problema del lago no es el "alarmismo climático o la religión climática", que en su opinión "no ha servido más que de señuelo ideológico y derroche de dinero público que podría estar mejor empleado en facilitar un desarrollo industrial no invasivo". Sus palabras han provocado el malestar de algunos asistentes, que han abandonado la sala durante su discurso, y las críticas de científicos y de los grupos de la oposición.

Gosálbez, que forma parte del Gobierno municipal compartido con el PP en el Ayuntamiento de Valencia, se ha pronunciado de esta manera en la apertura de la Conferencia Internacional de Conservación y Gestión de Humedales que, bajo el título Humedales ante el cambio climático, ha arrancado en Valencia. El edil inició su discurso citando a Francisco Umbral -"yo he venido aquí a hablar de mi libro y mi libro no es otro que la Albufera"-- y sostuvo que la cantidad y calidad del agua en humedales como este "en vez de ser el problema debería ser la solución a todos los problemas". Por ello, exigió el envío efectivo del caudal ambiental "recogido en el Plan de Cuenca, que, por cierto, el Gobierno de España nos negó".

Según argumentó, "por mucho que nos lamentemos de la falta de lluvia y de las lluvias torrenciales", estos son fenómenos que se producen de forma "constante" en Valencia. Como ejemplo recordó tanto la riada de 1957 como los años de sequía en la primera mitad del siglo XX, "anteriores a esas hipótesis no demostradas que han dado por buenas sin examen, casi como un acto de fe, los políticos menos rigurosos, como si el clima no estuviera en permanente cambio desde el principio de los tiempos", dijo sobre el calentamiento global, que definió como una "burbuja ideológica".

En contraste con la tesis del concejal, intervino en representación de la Generalitat el director general de Medio Natural, Raúl Mérida, que dijo que "con el medio ambiente no se juega, no está en disputa", y aportó un ejemplo gráfico: "Una apendicitis no se opera de una forma o de otra según vote el médico a un partido o a otro; se opera con la ciencia", dijo tras el discurso del concejal de Vox.

Tras la inauguración, a preguntas de los periodistas sobre la intervención de Gosálbez, el director de la fundación Global Nature, que forma parte de la organización del congreso, Eduardo de Miguel, replicó a sus palabras: "El 98% de los científicos afirman que hay cambio climático". "Haya o no haya cambio climático, lo que está claro es que tenemos que actuar como si lo hubiera", añadió, ya que sostuvo que es una discusión que "llega a ser hasta estéril" al restar tiempo para "protegernos ante un futuro que es bastante grave e incierto".

Duras críticas de la oposición

Los grupos de la oposición municipal cargaron duramente contra las manifestaciones de Gosálbez. Compromís denunció el "discurso negacionista" en el acto sobre los humedales. Según denunció el exconcejal de Ecología Urbana, Sergi Campillo, estas declaraciones son "un insulto para Valencia" que, entienden, "asume la propia alcaldesa, que es quien ha enviado a este concejal a hablar en nombre de su gobierno".

Por su parte, la portavoz socialista, Sandra Gómez, exigió a Catalá que cese a Gosálbez "por su negacionismo en un acto de la Capital Verde Europea" y aseguró que la alcaldesa ha convertido a Valencia en una "caricatura de las peores políticas y en ejemplo de todo lo negativo".