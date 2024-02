Carmen Calvo: "A los hombres les cuesta mucho aceptar que una mujer puede estar en posición de superioridad intelectual"

Carmen Calvo (Córdoba, 1957) recibe a 20minutos en una semana importante para su carrera política. Una más. Recién nombrada presidenta del Consejo de Estado, la exvicepresidenta del Gobierno acaba de publicar su libro Nosotras. El feminismo en la democracia (Planeta), un ensayo en el que narra la historia del movimiento feminista en España y su propia experiencia en la lucha por la igualdad. Porque ella, dice en el libro, descubrió que era feminista cuando solo contaba ocho años. Repasa en esta entrevista el legado de las activistas históricas y se pronuncia también sobre un asunto que ha suscitado más de una polémica: su oposición a la ley trans, aprobada durante la anterior legislatura, cuando el Ministerio de Igualdad estaba en manos de Unidas Podemos y capitaneado por Irene Montero. Ahora, dice, respira más tranquila sabiendo que su partido, el PSOE, ha recuperado ese departamento.

¿Quiénes son "nosotras"?Hay dos nosotras. Hay uno grandísimo que somos todas las mujeres, y quienes a lo largo de la historia hemos tenido que vivir situaciones que nos han conducido siempre al ninguneo y a la subordinación. Y luego hay otro nosotras, más pequeño, en el que me refiero a las feministas, a las grandes que tuvieron que pelear en unas posiciones muy duras, heroicas y solidarias para ayudarnos. Y me refiero también a las mujeres que ahora han despertado al feminismo. A muchas jóvenes que de repente se han dado cuenta de que es su bandera también.



Su libro empieza recalcando la necesidad de hacer memoria por haber escuchado una conversación entre dos jóvenes en un tren. ¿Nos olvidamos de lo recientes que son los derechos que hemos alcanzado?

Nos olvidamos incluso de lo reciente que es la democracia, para a veces protegerla más. Si no sabes de dónde vienes, no sabes quién eres y a dónde vas. Yo trato de trufar casi todo el libro de qué han hecho otras. Lo hago mucho pensando en las más jóvenes, para que vean que otras lo han tenido muchísimo peor. Hay un sentido épico, y creo que eso va a ayudar a las más experimentadas, porque se van a sentir reconfortadas de verse, y a las más jóvenes espero que les dé fuerza, energía y claridad. En el mundo no eres más que una piececita pequeña de todas las demás. Y yo me veo como una pieza que además ha tenido mucha suerte, porque con mi posición feminista he estado en sitios muy importantes.



No habrá sido todo suerte. Estar en una posición feminista, como dice, habrá contribuido también a lucharlo más...La posición feminista es más importante, me da igual. Seguramente me ha servido para estar en algunos sitios y quizá en otros momentos ha sido el precio que he pagado. Lo acepto todo, en su conjunto, porque para mí, mi vida es el sentido de mi dignidad y mi dignidad es la dignidad de las demás también. Porque nos pasan las mismas cosas. Ni siquiera comparto esa idea de aquellas mujeres que dicen: "A mí nunca me han discriminado".



¿Cómo casa todo eso con el negacionismo creciente de la violencia de género?El negacionismo es una reacción a la potencia de fuego político que ya tiene el feminismo. Si no, no existiría. Es también un rostro del neofascismo. Quien está en el neofascismo niega la violencia, pero la niega porque si no la negara tendría que explicársela y si se la explicara encontraría la desigualdad. Es un silogismo al que no quieren ir. Ese es el camino ideológico que siguen los negacionistas.



¿Con qué feminista histórica se tomaría un café? ¿Y de las que aún están entre nosotras?Con las que todavía están, estoy todo el día con todas, trabajando y viéndome. Siento mucha gratitud por una compañera de partido, Carlota Bustelo, que pagó un precio muy alto dentro de mi partido por mantener la posición feminista. Lo hizo cuando éramos menos, cuando te sentías menos arropada. Y de las históricas, me habría gustado mucho la ficción imposible de haberme sentado con Flora Tristán, que también era socialista y fue la que se atrevió a decir que a las mujeres nos oprime más el sexo que la clase. Hay que tener una cabeza magnífica para decir eso y hacerlo cuando nadie lo va a entender y cuando te va a costar muy caro.



Carmen Calvo, en una entrevista para '20minutos'. José González.

Habla del precio a pagar por ser feminista. ¿Sufrió usted machismo dentro de su partido?

El machismo lo sufrimos todas, en todos los sitios. Sería hipócrita de mi parte decir que en mi ámbito no existe. Ahora ya pasa menos, pero hablo de ir a una reunión en la que decías una cosa y hasta que no pasaban 20 minutos y la repetía un hombre, parecía que no la habías dicho. Los hombres están adiestrados para reconocerse y respetarse entre ellos, y les está costando mucho trabajo el respeto de la autoridad intelectual de la mujer, aceptar que puede estar en posición de superioridad intelectual. En la política se dice muy rápido que un hombre es importante, que es un peso pesado. ¡Qué difícil que lo digan de una mujer!



Se quedan muchas por el camino por esa razón...Es agotador, porque es injusto, porque te hartas. En el libro cuento lo de las listas electorales. Llegó un momento en que hubo que decir: "No, es que la voy a encabezar yo". Porque pareciera que al hombre se le da por sentado la ambición de poder y nosotras parece que tenemos que ir en una posición de modestia secundaria. Es mucho más complicado. Ahora mismo llega antes al poder cualquier mujer en Latinoamérica, hasta en África, que en Europa.



¿Por qué?Porque aquí la situación es mucho más fina, más correosa. No hay más que observar las pocas primeras ministras que han tenido democracias como Inglaterra, Alemania o Francia. Y desde luego en España, que no nos hemos estrenado todavía.

Toca también el tabú que persiste en torno a la sexualidad de las mujeres...He querido meter una perspectiva de la vida sexual muy a propósito. En los años 70 y 80 se hablaba mucho de sexualidad. Había grandes feministas que eran sexólogas y reivindicaban el placer para las mujeres, la interrupción del embarazo, los anticonceptivos… Y de repente esto desapareció. Hay un espacio de silencio y oscuridad que lo ocupa la pornografía. Las niñas ven pornografía sin tener formación. Los chicos se creen que es la realidad. Es un disparate. Vamos avanzando, pero no en la sexualidad. De repente tu pareja es la jefa de oncología de un hospital. Pero la sexualidad, como la de tu abuelo. Hay que hablar de esto. Te dicen que a partir de una edad ya no hay sexualidad. Qué tontada, ¿no?



"Las minorías tienen que ser respetadas, pero no le pueden dictar normas a las mayorías"

Usted ha dicho que hay posiciones que se ponen etiquetas feministas cuando realmente no lo son. ¿A qué se refiere?

A que para mí el feminismo es igualdad. Está todavía tan lejos de alcanzarse que meternos en otros debates teóricos hace que no esté en el centro del foco. A mí, me parece que la diversidad es la consecuencia de haber practicado la igualdad, pero no al revés. Protejamos las diversidades sin hacer políticas de igualdad, porque eso es volver a blanquear la vieja desigualdad. Las minorías tienen que ser respetadas, pero no le pueden dictar normas a las mayorías porque, si no, cambiamos el sentido de la democracia. A mí esto me preocupa.



Cuando habla de "otros debates teóricos", ¿se refiere a las dos cuestiones principales que alimentan la brecha actual en el movimiento feminista, la prostitución y la ley trans?

Efectivamente. Es que para mí la prostitución no se puede regular porque no es un trabajo. Coja el derecho laboral. Todas las categorías jurídicas de lo que es remuneración, horarios, vacaciones, condiciones, salubridad... cójalo todo y verá cómo la relación sexual no tiene nada que ver con eso.



¿Y la ley trans? Lo dije en su momento, fui absolutamente coherente, hice lo que tenía que hacer y ya está. Lo que digo es que en otros países han tenido que revertir decisiones. Estaremos atentas. No tengo nada, absolutamente nada, contra esos colectivos. Nada. Al contrario, he peleado por ellos. Hace mucho tiempo. Y la que más. Entiendo perfectamente el respeto a la orientación sexual, por supuesto, y a las dificultades con tu identidad, lo entiendo más que nadie.



¿Entonces cuál cree que debería ser la fórmula para que el colectivo trans no quede desprotegido de derechos?

Esa ley se tendría que haber debatido con más calma, con más asesoramiento. No lo digo ahora, lo dije en aquellos días e hice lo que tenía que hacer coherentemente. Punto. Lo que sí quiero decir es que me sigue preocupando. La regla de oro de la democracia es que gobierna la mayoría respetando a las minorías. Lo que no puede ser es que las minorías dicten normas para la mayoría. No es democrático, y ese es un problema que tenemos ahora en muchas cosas. No solamente en esto.



¿Cree también que la ley del 'solo sí es sí' se tendría que haber debatido con más calma?

Tuvimos que modificarla. Yo fui de las primeras que dijo que había que arreglarlo. No tuve problemas. Y dije: "El PP nos tiene que ayudar y se lo agradecemos". En política me equivoco y acierto como todo el mundo. No tengo ninguna varita mágica de acertar siempre, pero sí soy una persona que actúa con franqueza. Lo que tengo que decir lo digo con respeto, sin ofender. No me habrá escuchado a mí nombrar a nadie, ni traspasar los límites de la buena educación y del respeto entre personas. Pero mantengo mis posiciones.



Carmen Calvo, en una entrevista para '20minutos'. José González.

¿Considera feminista resignificar la palabra 'zorra' a raíz de la canción de Eurovisión?

Sí es feminismo lingüístico resignificar las palabras. Lo que no se hace es ni con una canción para ganar Eurovisión ni en un debate en el Festival de Benidorm. Por eso he pedido en más de una ocasión a la Real Academia de la Lengua que revisemos el lenguaje. Lo digo en el libro. Y recuerdo la polémica cuando la ministra [Bibiana] Aído dijo "miembras". Y yo digo, estamos aquí las mujeres sentadas en el Congreso. "Obispas" es incorrecto; "miembras" no debería de serlo. ¿Por qué? Porque no hay obispas.



¿Cree en ese sentido que habría que revistar también la Constitución? ¿Es nuestra Carta Magna machista?

Nuestra Constitución es magnífica. Lo tengo que decir por delante. Pero tiene un lenguaje obsoleto. A la vista está que el [artículo] 49 lo hemos tenido que modificar. En nuestra Constitución solo hay ministros, presidentes, diputados. Considero que se podía peinar el texto de la Constitución con arreglo a un lenguaje en el que las mujeres tengan cabida. Yo fui la persona que prometí mi cargo diciendo el Consejo de Ministros y Ministras. Porque yo no soy ministro. Soy ministra. La prueba más evidente de lo que digo es que Vox nos llama en masculino.



Y ¿considera que, más allá del lenguaje, tendrían que reconocerse también nuevos derechos en la Constitución?Lo tengo clarísimo. Yo tengo un trabajo técnico hecho con dos compañeras de como sería una Constitución con perspectiva de sexo.

¿Con el aborto, por ejemplo?Sí. Yo la tengo escrita de principio a fin. Ahora el sexo está en el mismo nivel que la cultura y la religión. Y lo único que dice la Constitución es que no te pueden discriminar. Me gustaría que hubiera un principio rector para todo el texto constitucional que diga que los hombres y las mujeres son iguales. Me gustaría que el aborto estuviera protegido en la Constitución para que a nadie se le ocurra quitarlo. Pero claro, a las mujeres nos tratan políticamente como si fuéramos una minoría y somos más de la mitad. Cuando seamos más conscientes del poder que tenemos, avanzaremos más rápido, porque nuestros temas estarán en lo alto de la mesa y nuestra amenaza será votar a quien nos dé respuesta.

"La amnistía es legal y la va a decidir el pueblo español con su mayoría absoluta en la Cámara"

¿Es el feminismo únicamente de izquierdas?El feminismo es progresista. No hay más que ver su historia. La derecha no acepta muchas propuestas del feminismo. El aborto ha sido un problema brutal. Lo que no quita que el campo conservador-democrático no tenga que tener un gran compromiso por desarrollar la igualdad entre hombres y mujeres. Yo eso lo reconozco. Incluso en la Segunda República había alguna diputada de derechas que iba de la mano en muchas cosas con la izquierda. Lo que no sé si eso lo entiende aquí el campo conservador. Pero el feminismo tiene una historia progresista que no tiene el campo conservador. Negar eso es negar la historia.

Y ¿puede ser el movimiento feminista cómodo o conciliador? El feminismo no se tiene que plantear eso. Lo que tiene que hacer es tener fuerza suficiente para poner en lo alto de la mesa sus objetivos y alcanzarlos. ¿Va a ser conciliador que digamos que no puede haber prostitución? Seguramente para algunos no es nada conciliador. ¿Qué hacemos? ¿Por qué tenemos las mujeres que ser conciliadoras? El feminismo tiene que seguir poniendo en lo alto su agenda de objetivos, de reivindicaciones.



Ha sido una de las justificaciones para el nombramiento de la nueva ministra de Igualdad, Ana Redondo...Ya lo dije cuando llegó la ministra, estoy muy contenta. La segunda más contenta de España, porque ese ministerio está en las manos de mi partido. Esa es la tranquilidad que tengo, que está en las coordenadas de la línea política de mi partido. Y eso para mí es muy satisfactorio.

¿Ahora que ya no tiene escaño se quita peso de encima al no tener que votar la amnistía? En absoluto. Lo tengo clarísimo. Estaría donde esté mi grupo sin ningún problema. Lo digo yo que cuando no lo he visto así no me he arredrado para posicionarme, pero lo tengo clarísimo.