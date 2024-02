PSOE y PP retoman este lunes la renovación del CGPJ ante Reynders y de resaca electoral

Los dos grandes partidos de España escenificarán ante Europa un nuevo acercamiento para tratar de renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva más de un lustro caducado. Este lunes, el socialista Félix Bolaños y el popular Esteban González Pons se sentarán por segunda vez en lo que va de año en la mesa de negociación en la que media el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders. El objeto es el mismo del de la primera reunión. El contexto, en cambio, es diferente: se da horas después de los resultados electorales en Galicia, en el que PP se juega la Xunta y PSOE hará por formar una coalición de izquierdas. También se produce a un mes de que el comisario deje su puesto, por lo que el tiempo corre si hay una verdadera voluntad de cumplir con la Constitución.

La fecha de la negociación estaba fijada para la pasada semana. Sin embargo, González Pons la aplazó por motivos de salud. A este nuevo encuentro acuden las dos partes con las mismas condiciones con las que afrontaron la primera, pese a que Reynders celebró que PSOE y PP acogieran sus recomendaciones de primero renovación y, después, reforma del sistema de elección.

Los de Pedro Sánchez siguen defendiendo el modelo de elección actual. Los socialistas insisten en que la base de que la soberanía nacional reside en el pueblo, que las Cortes representan al pueblo y que la justicia emana del pueblo. Por tanto, que sea el Parlamento quien designe a los vocales del CGPJ por una mayoría de tres quintos supone "dar más legitimidad democrática al acuerdo" y no está hecho para "para provocar una minoría de bloqueo". Los de Alberto Núñez Feijóo mantienen que "habrá renovación del CGPJ y reforma de la ley para profundizar en la independencia judicial o no habrá acuerdo". Es decir, exigen que se haga al mismo tiempo la renovación del Consejo y la reforma del sistema de elección para que sean los jueces los que elijan directamente a los vocales del turno judicial jueces. Eso sí, subrayan que no le harán "perder el tiempo Reynders", ya que fue el PP el que solicitó su ayuda vista la falta de confianza entre ambos partidos después de romper su preacuerdo en el otoño de 2022.

Asimismo, la segunda cita se produce días después de que Félix Bolaños reafirmara su voluntad de aprobar una amnistía integral y poco menos de que PSOE denunciara que el PP ha dado un giro con respecto a los indultos y la amnistía. Los de Feijóo siguen negando un cambio de opinión. Al contrario, sostienen que es la misma que la de hace meses pese a que desde la cúpula del PP se admitiera que estudiaron el encaje legal de la amnistía durante 24 horas y que se abrirían a indultar a Carles Puigdemont bajo ciertas condiciones. Para los populares, es el ministro Bolaños el que tendrá que explicar sus pactos con los independentistas a Reynders.

Desde Bruselas asumen con cierta normalidad la posición del comisario como mediador, más allá de lo raro de la situación. Reynders insiste en que el plazo para llegar a un acuerdo es de dos meses -por acelerar el calendario y también porque él abandonará el cargo para postularse a la presidencia del Consejo de Europa-. La fórmula para la Comisión Europea está muy clara: primero España tendrá que renovar el CGPJ y después se hablará de cambiar el sistema de elección; nunca al revés. No obstante, ambas variables se están tratando a la vez en estos encuentros.

El Ejecutivo comunitario es consciente también de que la ley de amnistía es un tema directamente presente en las conversaciones para renovar el Poder Judicial, y es que ahí también tiene algo que decir Bruselas, aunque asuma su papel con mucha más calma de la que se le quiere dar en España. Sobre este asunto, el diálogo entre el Gobierno y la Comisión sigue abierto, y Reynders incide en que no habrá una posición oficial de Bruselas hasta que la ley no esté aprobada. Al final de la primera reunión González Pons dejó claro, contra lo que piensa Moncloa, que este frente sí tendrá influencia en las conversaciones para renovar un CGPJ que lleva más de un lustro bloqueado.