El CGPJ avisa de que la labor judicial "nunca se verá revisada" por otros poderes y pide a los jueces no influir en la actividad política

El presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, ha lanzado la siguiente advertencia durante el acto de entrega de los despachos a la 72ª promoción de la carrera judicial: el Consejo se mantendrá "vigilante ante cualquier ataque" contra el Poder Judicial, "provenga de donde provenga", para que la labor de los jueces "nunca" se vea revisada por vías ajenas a la jurisdiccional. A su vez, el jurista ha instado a los nuevos jueces a no caer en la "tentación" de influir en los demás poderes del Estado.

"Recordad siempre que vuestro poder es inmenso, pues incide en los derechos fundamentales de las personas. Derechos que debéis proteger y, a veces, limitar", ha dicho mientras se dirigía a los togados, para recurrir acto seguido a unas líneas de Gabriel García Márquez y subrayar que "la ley, en manos de desaprensivos", es un instrumento peligroso. Concretamente, ha citado un pasaje de la novela 'Cien años de soledad' para argumentar que la ley, si se utiliza desviadamente, puede resultar "enormemente nociva".

El discurso de Guilarte se ha construido a partir de diferentes referencias (más o menos veladas) a varios asuntos que desde hace meses e incluso años agitan la actualidad política española. Tras el 23J y la investidura de Feijóo, los pactos del Gobierno con el independentismo han puesto a los jueces en el foco de la legislatura. Su labor es, de hecho, una clave esencial en el pacto alcanzado en noviembre por PSOE y Junts, que da pie a la posibilidad de crear comisiones parlamentarias para investigar casos de lawfare.

Probablemente en relación a este último asunto (sobre el cual se pronunció el Consejo a finales del año pasado), Guilarte ha asegurado, en presencia del ministro Félix Bolaños, del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y del rey Felipe VI, que la función de los jueces "nunca podrá verse revisada en instancias ajenas a las jurisdiccionales". Y en un tono aún más acalorado ha pronunciado una frase que es ya su respuesta habitual ante las descalificaciones de los políticos a los jueces: "Déjennos en paz".

En todo caso, el presidente interino se ha esforzado en recalcar que la independencia debe ser "bidireccional", un "aislamiento respecto a la influencia de otros poderes del Estado", "ni yo influyo en la actividad política ni quiero que influyan en la mía". Ha añadido, por otro lado, que los jueces y magistrados españoles son también "europeos", y por tanto deben aplicar el Derecho de la Unión Europea. Pese a lo cual, ha indicado, los togados no deben acudir a Europa para evitar la doctrina de los tribunales españoles. "Tened siempre una confianza infinita en nuestro alto tribunal", ha recomendado.

Son los políticos quienes degradan la Justicia

Más allá de la independencia judicial, la necesidad de evitar injerencias en la labor de los jueces y de asegurar que estos no interfieren en la vida política, Guilarte ha aprovechado una vez más para referirse a la situación de bloqueo del CGPJ, postergada ya durante más de cinco años. En un tono de hastío, ha lamentado estar representando ante los jueces y el rey a una institución que preside "por longevo", y no por elección de sus pares. En efecto, Guilarte encabeza el Consejo solo en calidad de sustituto de Rafael Mozo, que a su vez lo fue de Carlos Lesmes, presidente electo del CGPJ y el Supremo que renunció al cargo en otoño de 2022 para tratar de forzar la renovación.

Así, ha deseado que su intervención durante la entrega de despachos de este año sea la "única y última" que haga en calidad de presidente del Consejo. "Previsiblemente, esta será mi única y última intervención en estos actos, atípica por inexperto. Queridos nuevos jueces, llegáis a una casa acogedora de la que yo me estoy despidiendo", ha deslizado Guilarte.

De nuevo ha lamentado que los políticos no hayan logrado aún un acuerdo para desbloquear el órgano y ha subrayado que "son ellos" y no los jueces quienes alientan "esta insoportable situación". "Son ellos quienes degradan y determinan que hoy me dirija a esta promoción fiduciariamente, con un andamiaje legitimador muy liviano", ha añadido.

Precisamente se ha dirigido a "ellos", los políticos, y más concretamente a Félix Bolaños y a Esteban González Pons, quienes dirigen las negociaciones para la renovación del CGPJ, cuando ha dicho: "Se ha abierto ultima puerta a la esperanza, espero que no arrecie el huracán del desencuentro".