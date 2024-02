Elecciones gallegas 2024: cuál es la diferencia entre votar en blanco y no votar

Los colegios electorales de Galicia ya han abierto sus puertas para celebrar las elecciones autonómicas de 2024. Durante esta jornada, los gallegos que no hayan ejercido su derecho por correo podrán acudir a la mesa asignada a votar. Así, y tras el escrutinio que dará comienzo a partir de las 20.00 horas, se conocerán a los nuevos miembros del Parlamento de Galicia para la próxima legislatura.

Muchas personas están indecisas y todavía no tienen claro en quién van a depositar su confianza en estas elecciones. También hay algún votante que no se siente identificado con ningún partido. Ante estas situaciones, muchos prefieren votar en blanco o directamente no votar. Sin embargo, la repercusión de una u otra forma son diferentes y hay que tenerlas en cuenta antes de ejercer alguna de ellas.

La diferencia entre votar en blanco y abstenerse

Los votantes que decidan abstenerse en estas elecciones —es decir, que no acudan a las urnas a votar— no beneficiarán a ninguna formación política. La abstención no influye de ninguna manera en el recuento de votos. No ocurre lo mismo con el voto en blanco, que sí tiene repercusión electoral.

El voto en blanco consiste en introducir en la urna un sobre de votación vacío, sin ninguna papeleta. Estos votos se consideran válidos, por lo que se contabilizan en el escrutinio. Esto se debe a la conocida Ley D´Hondt, que es la fórmula para la asignación de escaños en un proceso electoral que se usa en Galicia.

Esta normativa explica que para que una formación pueda tener representación debe superar el 3% de los votos válidos en las elecciones. Sin embargo, la Ley de Elecciones al Parlamento de Galicia, de 1985 (y modificada en 1992), aumentó este porcentaje hasta el 5%.

Basándose en esa premisa, depositar un sobre sin papeleta puede influir en el repartido de los escaños. Cuantos más votos en blanco haya en las urnas, más votos van a necesitar los partidos más pequeños para lograr ese porcentaje mínimo exigido. Así, se beneficiarían los partidos más votados porque los pequeños se quedarían fuera del reparto de escaños.