El chef José Andrés y Open Arms intentan crear un corredor humanitario para llevar alimentos y medicinas a Gaza

Israel mantiene sus planes para lanzar una gran operación militar en Rafah, la ciudad más al sur de la Franja de Gaza. Cientos de miles de palestinos desplazados están allí hacinados (les dijeron que fueran al Sur y eso hicieron). Se refugian en campamentos improvisados cerca de la frontera con Egipto, ahora cerrada, huyendo de la campaña militar israelí.

Este jueves, soldados israelíes han desalojado y penetrado en el hospital Nasser, en Jan Yunis, en el sur de la Franja. Israel lo justifica por la búsqueda de los rehenes que fueron secuestrados el 7 de octubre. En este hospital, según informa el Ministerio de Salud de Gaza, permanecían unos 1.500 desplazados, más 190 miembros del personal sanitario y unos 300 familiares de estos. Entre los enfermos ingresados, hay 273 pacientes que no pueden moverse.

El hospital Nasser, el mayor del sur de Gaza, era uno de los pocos que quedaban operativos en la Franja y sólo en parte. Las autoridades sanitarias de la zona y la Media Luna Roja palestina habían denunciado desde hace semanas el acoso a a este centro de salud. El otro hospital de la ciudad, el Al Amal, también ha sufrido ataques. De hecho, la semana pasada más de 8.000 personas fueron evacuadas.

Rafah, al sur de la Franja de Gaza. Carlos Gámez

Desaparece la asistencia sanitaria y no llega la comida para más de 1,3 millones de civiles, más de la mitad de la población de la Franja. Son quienes han huido de los combates y se han ido concentrando en Rafah, un lugar que normalmente alberga a unos 300.000 residentes.

Sin agua, comida y apenas leña

La ayuda de emergencia, la que tendría que entrar en camiones desde Egipto, precisamente por la fuerta de Rafah, no llega. Las familias se ubican a lo largo de las carreteras bajo lonas de plástico. No hay alimentos sino en un precario mercado negro (la harina cuesta hasta 10 veces más que antes de que Israel iniciara su ofensiva), cuenta Margherita Stancati en The Wall Street Journal.

Pero luego, no hay agua potable ni gas y apenas leña para hacer fuego. Con suerte, queda comida enlatada. La mayoría de la gente pasa a menudo un día entero sin comer, según los residentes y el Programa Mundial de Alimentos, y comer es casi siempre poco más que pan.

Palés con ayuda humanitaria desde el aire

En este contexto, y dadas las dificultades logísticas y políticas que está encontrando la UNRWA, las iniciativas de las ONG resultan salvadoras (para miles, en un problema de millones). Es el caso de World Central Kitchen (WCK), del cocinero José Andrés. "Nunca he visto nada tan desesperado, complejo y desafiante", asegura Sam Bloch, su director de respuesta de emergencia. "La gente estaba desenterrando las raíces de los árboles para cocinar", comenta.

Todas las opciones están abiertas para traer alimentos a Gaza", asegura José Andrés

En vista de las dificultades de acceso, la organización del chef español está lanzando desde el aire palés con ayuda humanitaria. Lo hicieron el pasado día 4 de febrero. Se unieron a las fuerzas aéreas de Jordania y Países Bajos y de ese modo pudieron completar su primera entrega de este tipo. Según datos de esta ONG, ya han proporcionado más de 32 millones de comidas en Gaza.

Los palés de alimentos (y también medicinas) se lanzaron sobre un hospital de campaña jordano en el norte de Gaza. El envío incluía arroz, dátiles, pasta de tomate, aceite, habas, diversas especias y otros alimentos. Son cajas de comida para tres o cuatro días. "Esta podría ser una buena manera de llevar alimentos al interior de la parte norte de Gaza", dijo José Andrés. El cocinero se plantea hacer muchas más entregas a corto plazo "para paliar las necesidades alimentarias".

Equipos de World Central Kitchen, la ONG de José Andrés, cocinando en Gaza. WCK

Más de 32.000 comidas calientes al día

Cuenta el chef asturiano que sus convoyes de alimentos también van al norte de la Franja de Gaza, pero en un número limitado de veces por semana. Cuando lo hacen acuden con dos camiones. Uno transporta comida para los hospitales y el otro para las multitudes que se encuentran por el camino.

Hasta ahora, antes de que el gobierno de Benjamin Netanyahu pusiera la mira sobre Rafah, los cocineros de WCK preparaban diariamente en esa ciudad fronteriza con Egipto más de 32.000 comidas calientes y kits de comida, junto con 12.000 piezas de saj, un pan plano recién horneado (su equipo de panaderos palestinos hornea diariamente 12.000 piezas). Cocinan lo mismo que harían las familias palestinas si pudieran: arroz ouzi relleno de especias con verduras y carne, o mujaddara, con lentejas, arroz y cebolla caramelizada.

Open Arms se suma a José Andrés

A los esfuerzos de la organización sin ánimo de lucro de José Andrés intenta ahora sumarse Open Arms. La ONG que trabaja en el Mediterráneo por salvar la vida de los migrantes que cruzan desde las costas africanas hacia Europa, quiere ayudar a la creación de un corredor huminatario para Gaza.

José Andrés aseguraba este miércoles que el Open Arms se acercaba a Chipre para unirse a sus equipos. "Pero no es suficiente… tenemos que seguir. Todas las opciones están abiertas para traer alimentos a Gaza", ha escrito el chef en su cuenta de X (antes Twitter).

Oscar Camps, Fundador de Openarms lo ha confirmado en sus redes sociales: "El barco OpenArms en su Misión109 navega cargado de comida y agua rumbo a Chipre para unirse a los equipos de WCK. El objetivo de la misión es abrir un corredor humanitario por mar para llevar alimentos y material médico a Gaza". También está colaborando ANERA (Ayuda estadounidense a los refugiados de Oriente Próximo).

En Gaza, desde el pasado 7 de octubre, ya han muerto al menos 28.576 personas y 68.395 han resultado heridas, según datos del Ministerio de Sanidad de la Franja.