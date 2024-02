Cristina Pedroche viaja a Dubai con su familia por un motivo muy especial

Cristina Pedroche no puede estar más enamorada de su Dabiz Muñoz. Por ello, no es de extrañar que no dude en acompañarle en cada uno de los momentos más importantes de su vida. Así, tras haber sido madre de su primera hija, Laia, los tres han acudido a Dubai para celebrar una fecha muy especial.

El chef madrileño acaba de abrir en la capital de los Emiratos Árabes su primer restaurante, el StreetXo. Aunque se ha tratado de un viaje por negocios, también han podido disfrutar de unos momentos de tranquilidad.

Prueba de ello han sido las publicaciones de los padres a través de sus respectivas cuentas de Instagram. En ellas no han mostrado solo los mejores lados de la ciudad, sino que han aparecido en familia, muy unidos y alegres.

Aunque, no solo ha sido un gran momento para el cocinero, sino que Cristina Pedroche también vivió una experiencia única. La periodista, gran fan de Naomi Campbell, tuvo la oportunidad de conocerle gracias al bruch de apertura del local. Una experiencia tan importante para ella que, al ver a su ídolo, tuvo que encerrarse en el cuarto de baño para "llorar y asimilar un poco las cosas".

"Vengo de dar teta, me he cruzado con Naomi Campbell y hemos hablado, ¿vale? He hablado con Naomi Campbell", aseguró la colaboradora de Zapeando. Pero, no solo pudo disfrutar de la presencia de la modelo. Jennifer Lopez también se encontraba en la gala: "¿Se puede ser más guapa? Yo digo no. En persona es aún más increíble. Estoy en shock".