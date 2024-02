El Gobierno convoca a las organizaciones agrarias en medio de una intensa jornada de protestas, especialmente en Cataluña

Los agricultores se han vuelto a manifestar este martes en diferentes puntos de España en una jornada más de tractoradas y cortes de carreteras por todo el país, aunque Cataluña ha concentrado el grueso de las complicaciones con vías como la AP-7 y los accesos a Mercabarna bloqueados durante horas. Asimismo, en este octavo día de protestas, el Gobierno ha vuelto a convocar a las principales organizaciones agrarias a una nueva reunión para este jueves.

Durante la mañana de este martes un grupo de tractores, convocado por el sindicato Unió de Pagesos, ha bloqueado los dos principales accesos a Mercabarna, que apenas ha tenido actividad, para denunciar que se permita comercializar productos de países terceros que no cumplen la normativa que se exige a los agricultores españoles. Sobre las 16.00 horas ambos accesos quedaban abiertos sin registrarse incidencias durante las movilizaciones, según los Mossos d'Esquadra.

A primera hora, unos 350 agricultores han cortado la N-II en Pontós (Girona) y lo han intentando en la AP-7, pero la llegada de siete furgonetas de los Mossos les ha disuadido. Si bien un cordón policial ha impedido que se acercaran en un principio, pasadas las 9.30 los manifestantes han conseguido bloquear la autopista entre Pontós y Borrassà con barricadas construidas con neumáticos y troncos a los que han prendido fuego.

Poco después, media docena de tractores han burlado la seguridad de los Mossos y han accedido a la AP-7 para cortarla en sentido sur, mientras que también han empezado a entrar en sentido norte tras cortar con una radial los puntuales que sujetaban los guardarrailes a la altura de Borrassà. Los agricultores prevén mantener los cortes en la AP-7 y la N-II en la provincia de Girona hasta, al menos, el miércoles por la noche.

En este sentido, la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) ha pedido que se evite el corte de ejes importantes como la AP-7, donde se ha generado la inmovilización de miles de camiones. "No podemos dejar que cortar carreteras sea la única manera de protestar, ya que es el principal medio de transporte y de desplazamiento en España, y la libre circulación de personas y mercancías es un derecho", justifica.

Además del bloqueo al polígono alimentario y los cortes en la AP-7, una columna de tractores procedentes se han concentrado en el puerto de Tarragona, donde se prevé que unos 150 tractores pasen la noche para bloquear los accesos hasta este miércoles. Debido a las movilizaciones, el puerto ha registrado un 83% menos de las entradas habituales de camiones entre las 06.00 y las 12.00 horas respecto a este lunes.

En Cantabria, ganaderos y agricultores de esa comunidad y Castilla y León se han sumado a la protesta convocada por la organización agraria Aigas-La Unión y han cortado el acceso al puerto de Santander. Por su parte, las organizaciones agrarias han trasladado sus protestas a la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola (FIMA) en Zaragoza, pero sin perjudicar su celebración. En Navarra, los agricultores han mantenido protestas aisladas a la espera de intensificarlas conforme se acerque la segunda reunión con el Gobierno regional el próximo viernes.

También ha habido cortes en las carreteras de Andalucía, en concreto Sevilla (A-4 Écija, La Luisiana y Cabezas de San Juan, A-92 Las Monjas), Cádiz (A-381 Jerez de la Frontera y Repastaderos, A-7 Cortijillos), Granada (A-92 Peñuelas), Málaga (A-7278 Teba); en Extremadura (N-435 Almendral, en Badajoz); y en Castilla-La Mancha (A-3 Belinchón, Cuenca).

Planas se reunirá el jueves con las organizaciones

En medio de la intensificación de las protestas, el Gobierno ha anunciado este martes una nueva convocatoria para las principales organizaciones agrarias, a celebrar este jueves. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se volverá a reunir por segunda vez con los representantes de Asaja, COAG y UPA el 15 de febrero en la sede del ministerio, en Madrid.

"Las hemos convocado para proseguir un trabajo que venimos efectuando desde antes de estas movilizaciones, porque somos los interlocutores naturales para todos los problemas que tiene nuestro sector primario, nuestra agricultura, nuestra ganadería y nuestro mundo rural", ha indicado Planas antes de recibir uno de los Premios Tomás de Aquino 2024 de la Universidad de Córdoba.

El ministro espera que de ese diálogo salga una respuesta a "tres niveles": el de la Unión Europea, el estatal y el autonómico. Así, ha expresado que el Consejo de Ministros del próximo día 26 va a ser "casi monográfico": " Se van a hacer propuestas, por ejemplo, en materia de simplificación de la aplicación de la actual Política Agrícola Común, una cuestión muy demandada, que evidentemente es muy necesaria, pero al mismo tiempo muy compleja de ejecutar".

"Deben comprender que las medidas que estamos adoptando, y si no lo comprenden es que algo se está haciendo mal, no van contra ellos, van contra las emisiones, por ejemplo, de CO2, o contra la erosión del suelo", ha agregado en referencia a los agricultores y ganaderos. "No hay que dar un paso atrás en ninguna medida en materia de sostenibilidad", ha expresado antes de mostrar su respeto por las protestas como a "toda expresión de ideas o de intereses" y que se desarrolle de forma pacífica.

La primera reunión del titular de Agricultura con las organizaciones se celebró el pasado día 2 de febrero, justo antes de que empezaran las protestas de agricultores y ganaderos que han colapsado el país. Entonces, Asaja, COAG y UPA informaron a Planas de su intención de mantener su calendario de movilizaciones con el que reclaman un "ambicioso" plan de choque que recoja medidas tanto a nivel europeo, como por parte del Gobierno de España y de las comunidades autónomas.

Así, el nuevo encuentro tendrá lugar después de que este miércoles se reúna el pleno del Observatorio de la cadena alimentaria, donde están representados todos sus eslabones. El Ejecutivo analizará con los supermercados, la distribución, la industria y el sector primario la evolución de los precios de los alimentos desde el campo a la mes, así como abordará el funcionamiento de la cadena alimentaria, una de las demandas de agricultores y ganaderos.

La reunión llega también después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara en el Congreso de los Diputados que se reforzará la Ley de la Cadena Alimentaria, con la que se prohíben las ventas a pérdidas. Respecto a esta norma, Planas ha señalado que está "aplicándose" y dando resultados desde el punto de vista estadístico, algo que expondrá en los próximos días, aunque se ha mostrado partidario de mejorarla, "sin duda".

Las movilizaciones programadas por Asaja, COAG, UPA y Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos superarán las 40 acciones en febrero. Sin embargo, las protestas que se iniciaron gracias a las redes sociales y por la plataforma 6F pretenden cambiar su estrategia y quieren soltar animales. Además, los transportistas autónomos y pymes de la Plataforma Nacional para la Defensa del Transporte han desconvocado el paro indefinido dos días después de su llamamiento.

Protestas este miércoles en varias ciudades

Una de las tractoradas más masivas está prevista para este miércoles con movilizaciones en Burgos, Cuenca, Guadalajara, Jaén, Málaga, Palencia, Santiago de Compostela, Sevilla, Toledo, Valladolid, el puerto de Motril (Granada) y Mercamadrid (Madrid), por lo que diversas vías de estas ciudades podrán verse afectadas a lo largo del día.

En Madrid, los sindicatos UPA, Asaja y AGIM-COAG han convocado una concentración sin tractores a partir de las 9.00 horas en los accesos de Mercamadrid, según ha indicado este martes en una rueda de prensa el secretario regional de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), Jesús Anchuelo, quien ha señalado que estas protestas reflejan "un notable malestar general por las últimas reformas en la Política Agraria Común y otras iniciativas europeas".

Las organizaciones, no obstante, no han logrado autorización de la Delegación del Gobierno para llevar a cabo una marcha lenta con tractores por las autovías de acceso a la capital prevista para el día 20. Y es que Anchuelo ha recalcado que, a diferencia de la Plataforma 6F, sus movilizaciones son organizadas y están comunicadas oficialmente a las autoridades.

Sus reivindicaciones principales son lograr precios justos "que hagan viable el modelo de explotación familiar", mayoritario en la Comunidad de Madrid; y que se haga cumplir, por parte de todas las instituciones, la Ley de la Cadena Alimentaria, "con inspecciones y sanciones más contundentes que sirvan realmente para proteger al sector".