Tamara Gorro, tras la detención de Antonio Tejado: "Iba muy afectado 'por las sustancias' a trabajar"

El pasado viernes, 9 de febrero, Antonio Tejado, sobrino de la cantante María del Monte, fue detenido por la Guardia Civil en Sevilla, acusado de pertenecer a una banda criminal de origen portugués que se dedicaba a robar en casas de la comarca del Aljarafe, en Andalucía.

El concursante de realities ingresó 72 horas después en prisión provisional, a la espera de que se instruya la causa en la que se le acusa, supuestamente, de haber sido el autor intelectual y colaborador necesario en el asalto, ocurrido en la madrugada del 24 de agosto en la vivienda de Ginés, cuando tanto Del Monte como su mujer, la periodista Inmaculada Casal, se encontraban dentro del domicilio.

La noticia no ha tardado en llegar a oídos de su tía, que se encuentra completamente "destrozada", y de gran parte de su entorno, que no da crédito al asunto. "Yo sé que para Antonio no están siendo tiempos fáciles, que no está en su mejor momento, pero esto se me escapa de lo que yo hubiese podido pensar o imaginar", ha confesado Alba Muñoz, exmujer del sevillano y madre de su hija.

Desde entonces, varios programas de televisión se han hecho eco del caso, al que muchos colaboradores han querido contextualizar mencionando "una caída a los infiernos" que tuvo el sevillano por sus adicciones, que le habrían llevado, posteriormente, a problemas delictivos.

Tamara Gorro, que fue compañera de Tejado durante años en algunos programas de Telecinco como Enemigos íntimos y Mujeres y hombres y viceversa, entre otros, se ha pronunciado en Y ahora Sonsoles sobre las condiciones dudosas en las que el sevillano acudía a su puesto de asesor del amor en el programa de Emma García.

"Estuvimos pegados durante cinco años. Iba a trabajar muy afectado por las sustancias y se ponía muy agresivo en su forma de hablar", ha recordado la influencer. "Yo no lo veía con mis ojos, pero no hace falta ver para saber cómo va".