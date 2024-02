María del Monte, destrozada, habla tras la detención de su sobrino, Antonio Tejado: "Las sospechas no son buenas..."

La Guardia Civil prevé poner este lunes a disposición judicial, entre las 6 y las 6,30 horas más al detalle, a los detenidos por su presunta relación con una activa organización dedicada a robos con violencia e intimidación en el interior de viviendas en la comarca del Aljarafe y de Sevilla capital, según han confirmado fuentes del Instituto Armado.

Los arrestados serían al menos ocho y uno de ellos sería Antonio Tejado, sobrino de la famosa artista María del Monte, según confirman fuentes próximas al asunto.

Los agentes acometieron alrededor de once registros en Sevilla capital y localidades como Guillena y Brenes. En el operativo participaron, al mando de las Unidades Orgánicas de Policía Judicial de la Comandancia de Sevilla, patrullas de seguridad ciudadana, el Grupo de Acción Rápida y el Servicio Cinológico, además de contar con la colaboración en el momento de las detenciones de la Policía Local de Sevilla.

Este domingo, horas después de salir a la luz la detención del exconcursante de Supervivientes y GH VIP, ha roto su silencio y ha reaparecido ante la prensa. "Como vosotros sabéis, hace unos cinco meses y pico pasamos lo que creo fue el peor día de nuestras vidas", ha dicho, desencajada, al referirse al robo que su mujer y ella sufrieron en su casa.

"En estos momentos confío plenamente en la justicia y por encima de todo. También hay que creer en la presunción de inocencia", ha señalado, refiriéndose a la presunta implicación de su sobrino en el robo. "Yo no soy quién para sospechar de nadie, la sospechas no son buenas y nunca he sospechado", ha añadido.

"No es un buen momento. Aquí hay unos hechos que se produjeron y lo más importante, que sufrimos mucho", ha indicado Del Monte, que ha agradecido a la Guardia Civil su actuación. "No hay otra que confiar en la justicia y ya está, lo que ellos digan será. No somos ninguno para decidir nada. Solo queda esperar, no hay otra", ha rematado sobre este doloroso asunto para ella.