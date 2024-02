IU eleva el tono a mes y medio del congreso fundacional de Sumar y reclama que Díaz no acapare el 70% de la nueva dirección

El congreso fundacional de Sumar se acerca poco a poco y los aliados de Yolanda Díaz toman posiciones para evitar ser meras comparsas en la dirección de la nueva formación. La primera en levantar públicamente la liebre ha sido IU, que este lunes volvió a confirmar su intención de formar parte de la alianza estable de partidos a la izquierda del PSOE que quiere conformar Díaz pero, a su vez, criticó que la vicepresidenta pretenda garantizarse por estatutos el control del 70% de los asientos de la dirección de la nueva formación.

Se trata de la primera reacción de uno de los partidos que formarán parte del congreso fundacional de Sumar después de que, el jueves pasado, la dirección provisional que encabeza Díaz hiciera pública la propuesta de estatutos para la nueva organización. En ese borrador se establece que el Grupo de Coordinación de la formación —su máximo órgano entre congresos, equivalente al Comité Federal del PSOE o el Consejo Ciudadano de Podemos— estará conformado por 109 personas: tan solo 33 de ellas serían designadas por los partidos que apoyan a Díaz, mientras los otros 76 dirigentes del órgano responderían directamente ante la vicepresidenta.

Con ese reparto, por el cual a los partidos que forman parte de Sumar solo les corresponderían un 30% de los asientos en la dirección de la formación, Díaz se garantizaría una amplísima mayoría para hacer y deshacer sin que ni siquiera una alianza de todas las formaciones que la apoyan pudiera bloquear algunas de sus decisiones. Pero, para IU, ese método es injusto porque no refleja la "fuerza organizativa e institucional" con la que cuenta la formación, algo especialmente relevante en un momento en el que Sumar no tiene presencia institucional en ninguna comunidad ni ayuntamiento —ya que no se presentó a las elecciones autonómicas y municipales de mayo— y tampoco cuenta con implantación territorial en casi ningún lugar de España.

"Para nosotros es fundamental decir que IU no es una cuota y que somos una organización federal que va a poner todo su capital político en la construcción y fortalecimiento de las alianzas", deslizó este lunes en rueda de prensa la portavoz de la formación, Amanda Meyer. "No queremos hablar de tantos por ciento, porque eso no nos parece real", afirmó Meyer, que sin embargo dejó caer que "es lógico pensar que IU no representa el 30% del espacio de Sumar", sino más, porque la federación "tiene presencia, fuerza organizativa e institucional, y una red de concejales y concejalas y grupos municipales" de la que Díaz carece.

En definitiva, lo que existe de cara al congreso fundacional de Sumar es un tira y afloja por el reparto de fuerzas. Díaz quiere tener las manos libres para diseñar su proyecto y su línea política aunando a todas las formaciones a la izquierda del PSOE y, a la vez, entregándoles el mínimo posible de autonomía y poder dentro de la nueva organización. Y estos partidos, por el contrario, buscan mantener su capacidad de marcar sus propias líneas políticas aprovechando que Sumar, hoy por hoy, es poco más que una marca y una líder con mucha potencia mediática pero que carece de una estructura estable y militantes que le sirvan como contrapeso a los aparatos de los partidos.

Sumar apela a sus "miles de inscritos"

Públicamente, no obstante, el equipo de Díaz trata de quitar hierro a estas palabras de IU. "Sumar tiene que constituirse como un sujeto teniendo en cuenta dos grandes realidades: los miles de inscritos que tenemos en toda España, que tienen que ser protagonistas de la construcción de Sumar, y los partidos que, a su vez, tienen que estar presentes", señaló este lunes el portavoz de la formación y ministro de Cultura, Ernest Urtasun. El equipo de Díaz lleva meses afirmando que hay "miles" de personas afiliadas a Sumar que no forman parte de ningún otro partido, aunque el dato de cuántas no es transparente, y tampoco se dan detalles sobre el grado de implicación que tienen estas personas, que son las que se han inscrito en algún momento en la página web de Sumar.

En privado, fuentes de la formación que lidera Yolanda Díaz son más directas y aseguran que IU, pese a sus palabras, no pone en cuestión que Sumar vaya a reservar un porcentaje de su dirección a los partidos políticos —y, por ende, vaya a garantizar una mayoría a Díaz—. Según estas fuentes, a lo que aspira la federación de izquierdas es a tener una parte mayor de ese pastel, algo que consideran comprensible.