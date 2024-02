La Policía denunciará a la manifestante de la Plataforma 6F por desear que ETA hubiese matado a más agentes

La Policía Nacional denunciará por un supuesto delito de odio a Lola Guzmán, líder de la Plataforma 6F, que está organizando las manifestaciones agrícolas, por desear que la banda terrorista ETA hubiese matado a más agentes policiales.

"Criminales, si levantáis la porra contra un español os las vais a ver, os las vais a ver. Os mató a pocos la ETA, hijos de puta", espetó Guzmán a los agentes de la Policía Nacional durante la manifestación de este sábado en la explanada del estadio Metropolitano de Madrid.

Según han confirmado fuentes policiales, los servicios jurídicos de la Jefatura Superior de Policía de Madrid están preparando una denuncia ante la Fiscalía al considerar que estas expresiones pueden constituir un delito de odio.

Durante las movilizaciones agrícolas del sábado, en las que se produjo el supuesto delito -grabado en vídeo y difundido en redes sociales-, los agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP), más conocidos como los antidisturbios, tuvieron que cargar contra los manifestantes.

Los centenares de personas congregadas en las inmediaciones del estadio del Atlético de Madrid trataron de saltar unas vallas para cortar la carretera M-40, ante lo que los agentes lanzaron gases lacrimógenos. Durante esa manifestación, convocada por la Plataforma 6F, la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte, que agrupa a miles de transportistas, autónomos y pymes, ratificó su decisión de comenzar un paro indefinido de la actividad junto con el sector primario.

Tras las polémicas declaraciones de la líder de 6F, el portavoz de la organización, Xaime Da Pena, ha valorado las palabras de Guzmán. "Fueron frases dichas después de haber recibido una brutal paliza por parte de los agentes. No nos hacemos partícipes de esa reflexión, pero yo sé que fue una frase en caliente por haber recibido una paliza. Me imagino que está arrepentida, me consta que no piensa eso, pero prefiero que sobre esto hable ella", en una rueda de prensa que la organización ha ofrecido a la postre de las protestas del pasado sábado.