Telefónica no llevará a cabo despidos forzosos y eleva a 3.420 las salidas aceptadas frente a las 3.640 solicitadas

Un total de 3.640 trabajadores se han apuntado al ERE de Telefónica en España tras el cierre el pasado jueves del plazo de adscripción. Estas solicitudes suponen el 106,4% de las salidas planteadas y la empresa aceptará finalmente 3.420 y no hará despidos forzosos.

Según informó UGT este viernes, inicialmente, la empresa había aceptado 3.393 peticiones de un máximo de 3.421 salidas que planteó. Desde el sindicato trasladaron que la cifra de aceptaciones se ha elevado a 3.420, lo que supone prácticamente completar el cupo del ERE.

A tenor de la cifra de solicitudes por parte de los trabajadores, UGT valoró que "demuestra que las condiciones de salida logradas" durante la negociación "han sido las más beneficiosas hasta la fecha, cuestión ampliamente respaldada por la plantilla tras el cierre en el día de ayer del periodo de solicitudes".

247 solicitudes serán denegadas

El acuerdo para este ERE entre dirección y sindicatos prevé que, si el número de adhesiones no llegaba a las 3.421 bajas previstas, la compañía podría recurrir a despidos forzosos, lo que finalmente no sucederá, según ratificó UGT. Respecto a las solicitudes recibidas en las áreas consideradas como no excedentarias, se aceptarán las mismas hasta cubrir los porcentajes marcados en el acuerdo, lo que supone que 247 solicitudes serán denegadas. En total, serán aceptadas 2.946 solicitudes en Telefónica España, 391 en Móviles y 56 en Soluciones.

La empresa contestará las solicitudes el 14 de febrero, y las salidas se producirán mayoritariamente el 29 de febrero, aunque el ERE estará abierto hasta el 31 de marzo de 2025. El ERE afecta a trabajadores que cumplan 56 años o más durante 2024 y que tengan una antigüedad superior a 15 años.

Los nacidos en 1968 percibirán un 68% del salario regulador hasta los 63 años y un 38% hasta los 65. Los trabajadores nacidos en 1967, 1966, 1965 o 1964 se irán con un 62% del salario regulador hasta los 63 años y un 34% hasta los 65, y se les aumenta la prima por voluntariedad a 10.000 euros para este tramo. Las personas nacidas en 1963 o anteriores recibirán un 52% del salario regulador hasta los 63 años y un 34% hasta los 65, con la misma prima de voluntariedad, que no obtendrían los trabajadores que salgan como despido forzoso.

En el capítulo de complementos, el ERE incluye reversibilidad de las rentas (en caso de fallecimiento, los herederos legales percibirán las rentas pendientes), abono del descuento de la seguridad social del empleado durante el paro, y seguro colectivo hasta los 63 años (y hasta los 65 años para supervivencia). Telefónica ha comunicado a la CNMV que este ERE le conllevará un coste aproximado de unos 1.300 millones de euros, que no tendrá un impacto en caja.

Unidades globales

De forma paralela a este expediente de regulación de empleo, Telefónica ha puesto en marcha un plan de suspensión individual (PSI) de trabajadores de sus Unidades Globales en España. Este plan afecta a una cifra de empleados que no está previsto que supere el centenar. Podrán apuntarse empleados con 56 años o más y cuya antigüedad sea de como mínimo 15 años, con condiciones similares de marcha similares a otros planes de bajas incentivadas.

En este caso, la adscripción deberá hacerse antes del 10 de febrero y la fecha de efectos de la suspensión del contrato se producirá con carácter general también el 29 de febrero, en coincidencia con el grueso de las marchas del ERE.