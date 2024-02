El flamenco estrecha lazos con EE UU un año más con una nueva edición del Festival de Nueva York

El vínculo del flamenco con Estados Unidos, y más concretamente con Nueva York, tiene carácter centenario. Desde que Antonio Grau —Rojo el Alpargatero— se convirtiese en uno de los primeros cantaores en cruzar el Atlántico para exportar uno de los signos más identitarios de Andalucía y España, han sido decenas los artistas que han aterrizado en tierras neoyorquinas. Desde Carmencita a La Argentina, pasando por José Greco, Paco y Pepe de Lucía, Antonio el Farruco o Camarón.

Un año más, para celebrar la unión de estas dos culturas, Flamenco Festival encara ya la vigésimo tercera edición del Festival de Nueva York, que se celebrará entre el 1 y 17 de marzo no solo en la Gran Manzana, sino también en Miami, Boston, Los Ángeles y Chicago.

Una entrega, la de este 2024, que será especial, puesto que rendirá homenaje al maestro Vicente Espinel, escritor y músico español, con motivo del 400 aniversario de su muerte. Espinel fue el encargado de añadir la quinta cuerda a la guitarra, iniciativa considerada el nacimiento de la tan característica guitarra española.

Por consiguiente, un homenaje a este instrumento nacional lleva inexorablemente a celebrar también al más grande guitarrista del país, y tal vez del mundo: Paco de Lucía.

Los artistas de la 23 edición

En esta edición del Festival de Flamenco de Nueva York participarán un total de 150 artistas españoles, nombres como Tomatito, Olga Pericet, Manuel Liñán, Paula Comitre, Israel Fernández, Diego del Morao o David de Arahal se subirán los escenarios del New York City Center, el Town Hall, The Public Theatre o el Jazz at Lincoln Center para animar a la juerga al público neoyorquino.

El guitarrista Tomatito. Flamenco Festival

El encargado de inaugurar el festival será Tomatito en el emblemático e histórico Town Hall de Nueva York. Tomatito es, seguramente, el mayor exponente de la época dorada del flamenco, aquella en la que los dos más grandes, Paco de Lucía y Camarón, tuvieron a bien coincidir en una noche de juerga flamenca en Jerez de la Frontera para iniciar juntos, más tarde, una dupla histórica. El día 2 de marzo, Tomatito estará en el Berklee Performance Center de Boston y su participación en el festival finalizará el 7 de marzo en Wilshire Ebell Theatre de Los Ángeles.

Asimismo, un año más repetirá en el evento el Ballet Nacional de España, que recalará en el Ziff Opera House de Miami del 1 al 3 de marzo con Invocación, la adaptación de De lo Flamenco, coreografía de Mario Maya para la entonces Compañía Andaluza de Danza (actual Ballet Flamenco de Andalucía), que Rubén Olmo recupera y pone en valor para esta ocasión tan especial.

Ballet Nacional de España. Javier Fergo / Flamenco Festival

Se incorporan además dos nuevas coreografías, Taranto y Romance del emplazado, creadas por dos de las discípulas de Maya, las andaluzas Isabel Bayón y Rafaela Carrasco. Como fin de fiesta, el Ballet Nacional de España también hará su particular homenaje a Paco de Lucía que, del 8 al 10 de marzo, llevará también al escenario del New York City Center.

Joaquín Sorolla y flamenco

Artes plásticas y flamenco también se darán la mano en esta edición de Flamenco Festival Nueva York con motivo del centenario del fallecimiento del pintor valenciano Joaquín Sorolla. Y es que el artista realizó para la Hispanic Society of America de Nueva York el proyecto más importante de su vida y al que dedicó sus mayores esfuerzos: Visión de España, una serie de 14 lienzos que componen una de las colecciones más magníficas del pintor.

Será allí, en la Hispanic Society of America, concretamente en la galería que alberga este conjunto artístico de Sorolla, donde tendrá lugar un evento de carácter privado en el que tomarán parte el guitarrista Rafael Riqueni, que interpretará con su guitarra la composición Amargura ante el cuadro titulado Sevilla. Los Nazarenos. Por otro lado, la bailarina Estela Alonso ejecutará la pieza La Valenciana delante de otra de las pinturas que forman parte de esta colección: Valencia. Las grupas.