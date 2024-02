Lo que dice la ley sobre el parricidio de Castro Urdiales: cuándo un menor es inimputable... y qué proceso le espera en un caso como este

Dos menores han sido detenidos por la Guardia Civil en Castro Urdiales (Cantabria), tras hallarse el cadáver de su madre en el interior de un coche en el garaje de su domicilio. El cuerpo fue encontrado este miércoles maniatado, amordazado, con una bolsa en la cabeza y una cuchillada en el cuello.

Los hijos de la víctima estaban desaparecidos, pero los detuvieron horas después las Fuerzas de Seguridad. Uno de ellos tiene 13 años y el otro 15. Fueron adoptados en Rusia por la víctima de 48 años, Silvia L. G; y el padre de ambos, L.J.G.M. Si ambos fueran los autores del crimen, ¿qué debe hacer la Justicia?

En principio y según la ley, el pequeño no entrará en prisión. Al tener 13 años podría quedar bajo la custodia de su padre o de otro familiar. De momento, ha ingresado en un centro de protección de menores a instancias de la Fiscalía.

En el caso del de quince años, será la Fiscalía de Menores la que determinará que es lo mejor para él. Puede proponer medidas al juez de Menores, que tomará una decisión. Pero el chaval no entrará en prisión; acaso en un centro de menores.

¿Un menor de 14 años es inimputable?

Lo dice el artículo 19 del Código Penal: "Los menores de dieciocho años no serán responsables criminalmente con arreglo a este Código. Cuando un menor de dicha edad cometa un hecho delictivo podrá ser responsable con arreglo a lo dispuesto en la ley que regule la responsabilidad penal del menor".

De modo que, en consonancia, la Ley orgánica 5/2000 de Responsabilidad Penal del Menor establece que los niños que tienen menos de 14 años son inimputables. Es así porque en su momento los legisladores entendieron que las infracciones que suelen cometer estos niños son casi siempre irrelevantes. Para los casos en los que se genera alarma social, los redactores de la ley consideraron que la familia y la asistencia civil son suficientes para dar respuesta, sin necesidad de que intervenga el aparato judicial sancionador del Estado.

¿Carecen de responsabilidad penal?

De modo que los menores de 14 que delinquen no pueden ser detenidos porque carecen de responsabilidad penal. Y así, según datos de la Fiscalía General del Estado, en 2022 se archivaron 8.433 diligencias porque los investigados eran menores de 14 años (aún no se han publicado los datos de 2023).

En estos casos, según el artículo 3 de la ley, cuando el autor de los hechos "sea menor de catorce años, no se le exigirá responsabilidad con arreglo a la presente Ley, sino que se le aplicará lo dispuesto en las normas sobre protección de menores previstas en el Código Civil y demás disposiciones vigentes".

¿Qué hace entonces el fiscal?

Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1996 de Protección jurídica del menor, en el caso de los niños de menos de 14 años, el Ministerio Fiscal "deberá remitir a la entidad pública de protección de menores testimonio de los particulares que considere precisos respecto al menor, a fin de valorar su situación, y dicha entidad habrá de promover las medidas de protección adecuadas".

La atención de los menores de 14 años que cometen delitos se lleva a cabo desde lo que la ley llama la "entidad pública de protección de menores". Eso se traduce en que son los servicios de protección de menores de cada comunidad autónoma los que se ocupan.

¿Puede imponerse una medida de alejamiento?

Archivadas las diligencias, los fiscales de menores remiten los casos a esos servicios autonómicos de protección de menores, que se encargan de ofrecer a estos chicos y sus familias programas adecuados a los distintas conductas y necesidades. El problema es que no siempre hay recursos adecuados.

No hay internamiento posible ya que no se pueden establecer medidas que recorten libertades o derechos. De hecho, no es posible evitar que el agresor se cruce de nuevo con la víctima, porque no se puede imponer una medida de alejamiento.

¿Hay posibilidad de internamiento?

La única vía para su internamiento sería que el menor fuera declarado en desamparo, pero se trataría de una medida para la protección del menor. "Los agresores no suelen ser niños en situación de riesgo o familias desestructuradas; la gran mayoría son chavales normalizados", han explicado a Efe fuentes jurídicas.

¿Y qué ocurre entre los 14 y los 17 años?

La auténtica inimputabilidad, entendida como la ausencia de responsabilidad criminal, se aplica sólo a los menores de 14 años. Conforme al Código Penal, solo se exigirá responsabilidad penal para aquellos sujetos mayores de 18, mientras que los sujetos con edad comprendida entre 14 y 17 estarán a una responsabilidad penal regulada en una ley específica.

La regulación específica para estos menores comparte los mismos presupuestos del Derecho Penal para un mayor de edad (mismos delitos, los tipos penales se mantienen. Todo sujeto mayor de 14 años que sea autor de un hecho delictivo tendrá responsabilidad penal. Lo que cambia son las consecuencias jurídicas, o sea, las penas impuestas.

¿Qué medidas prevé la ley para ellos?

De modo que la ley establece que los menores con edades comprendidas entre los 14 y 18 años son sujetos imputables. Así, responderán penalmente por la comisión de un hecho delictivo según el tipo y gravedad del delito.

¿Es igual si tienen de 16 a 18 años?

Las medidas que prevé la ley van desde las económicas hasta la derivación a un centro de internamiento. Para imponer estas penas se tomará en cuenta la edad del menor, sus circunstancias personales y la gravedad del delito cometido. El procedimiento judicial tiene lugar en los Juzgados de Menores y se considera agravante el tramo que va de 16 a 18 años.