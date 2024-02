Terelu Campos da detalles de su íntima conversación con la infanta Elena: "Vivir en España es complicado para Froilán"

Hace unos días, Terelu Campos acudió por primera vez a la fiesta de cumpleaños de Mario Sandoval, tras haber sido invitada durante años por el chef de dos estrellas Michelín. "Al caer siempre en fin de semana y teniendo en cuenta la situación de mi madre, era muy difícil que yo pudiera asistir. Nunca lo hice, hasta hoy", ha escrito la presentadora en su entrada semanal de Lecturas.

Una -en cierto modo, melancólica- decisión de la que se siente satisfecha de haber tomado. "Cuando me vi en El Jaral de la Mira, su maravillosa finca, lugar que conocí en la boda de Kike Calleja y de su mujer, Raquel, fui feliz por estar allí. A la vez me sentía triste por saber que podía asistir porque mi madre ya no estaba. Él me agradeció mucho mi asistencia, pero más se lo agradezco yo a él por hacerme pasar un día inolvidable junto a mi amiga Paloma", ha reconocido la colaboradora de Sálvese quien pueda en El blog de lo que nunca conté.

Y es que, allí, la hija de la fallecida María Teresa Campos pudo codearse con algunos de los rostros más populares del panorama nacional, entre los que destacan miembros de la familia real española, como el caso de la Infanta Elena, y el que fuera secretario de las Infantas, Carlos García Revenga, a quien le dio el pésame -"Él hizo lo mismo cuando yo perdí a la mía", expresó-.

"Tuve el honor de coincidir con ella -la Infanta Elena-. Hacía mucho tiempo que no la veía. Ella nunca ha sido una persona ni antipática ni arisca ni todo lo que cuenta la prensa de ella. Siempre ha sido una mujer muy educada, respetuosa y cariñosa conmigo", ha señalado la televisiva, que ya está de vuelta en Mañaneros, el programa de Jaime Cantizano.

Al parecer, fue la hija del rey emérito Juan Carlos I quien dio el primer paso, acercándose a ella. "Lo primero que hizo fue darme el pésame por mi madre, gesto que le agradecí", ha señalado. "Hablamos de una amiga en común que es la doctora Rocío, y que, para mí, es mi familia. Nunca digo su apellido, porque ella no quiere que se sepa que hablo de ella".

Rocío fue el motivo por el que la madre de Alejandra Rubio le pidió hacerse una foto con la infanta, a lo que esta última "accedió inmediatamente, para mandársela". Un gesto que, sin duda, demuestra la afinidad que hay entre ambas, así como la buena relación que mantienen las familias entre sí. De hecho, Terelu le contó que se ha topado varias veces con Felipe Juan Froilán por su barrio, el de Ponzano (Madrid).

"Le digo que siempre es muy cariñoso y respetuoso conmigo. Ella me dice que sigue fuera y que vivir en España es complicado para él", ha lamentado. A su juicio, es comprensible que el oficio de los periodistas "incomode a un chaval tan joven". "No es que esté defendiendo nada, pero, a mi edad, es normal que entienda que con tanto bagaje mediático, si a mí se me hace cuesta arriba ciertas situaciones, imaginad para un chico tan joven", ha argumentado la hermana de Carmen Borrego.