Taylor Swift vende uno de sus jets privados en mitad de la polémica por su uso

Taylor Swift ha vivido lo que se conoce como 'efecto Streisand': intentar censurar o prohibir que se hable de un asunto por parte de una estrella ha hecho que esté en boca de todos. Su uso indiscriminado de los vuelos en jet privado incluso para distancias de media hora en coche ha provocado las críticas desde Internet. Previéndolo o no, lo cierto es que la artista no ha tardado en desprenderse de uno de los que tenía.

Según han informado varios medios norteamericanos, la milmillonaria cantante de 34 años vendió su Dassault Falcon 900, un jet privado que le pertenecía desde 2009, el pasado 30 de enero. Así aparece recogido en la página web de la Federal Aviation Authority, la Autoridad Federal de Aviación.

Anteriormente se contaba como una propiedad de SATA LLC, una empresa que comparte dirección con Taylor Swift Productions en Nashville, si bien ahora aparece registrado a nombre de una empresa con sede en Missouri constituida en 2006, Triangle Real Estate, la cual está vinculada con CarShield, una gran compañía de vehículos de seguridad.

Por ahora, los detalles de este acuerdo no han sido revelados, si bien la venta de un Dassault 900 nuevo puede alcanzar una suma cercana a los 44 millones de dólares, unos 40,8 millones de euros. Medios como el Daily Mail, sin embargo, creen que el hecho de que haya sido usado rebaja bastante su valor, hasta dejarlo en unos 7 millones de dólares —6,5 millones de euros, aproximadamente—.

Esta reciente operación deja a la autora de éxitos como Anti-Hero, Look what she made me do o You belong with me con un único avión privado, el Dassault 7X, dado que en 2020 vendió su jet Dassault Falcon 50, más pequeño que los anteriores y que había adquirido en 2012, por 4 millones de dólares (3.710.000 euros).

Esta venta sale a la luz justo unas horas después de que haya surgido toda una oleada de críticas hacia ella por las amenazas de tomar represalias legales contra el joven que monitoriza sus vuelos en jet privado, dejando ver por qué Taylor Swift lleva varios años ostentando el dudoso honor de ser quien encabeza la lista de celebridades con las mayores emisiones de CO2 en sus viajes en jet privados.