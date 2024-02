La contundente opinión de María Patiño sobre 'Zorra' que la compromete: "Me da miedo levantarme..."

Zorra de Nebulossa sigue generando muchos comentarios. José Manuel Soto, Xavier Sardá, Manu Tenorio o el mismísimo Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ya han opinado sobre la canción que representará a España en Eurovisión 2024.

Con voces a favor y en contra, lo cierto es que el tema ha traído consigo un debate en el que los posicionamientos están claros. Una de las últimas en opinar, y de manera tajante como en ella suele ser habitual, ha sido María Patiño.

La presentadora ha alzado la voz y se ha mostrado a favor de la canción. "Me levanté de mi sofá para bailar Flowers. Me levanté de mi sofá para bailar Zorra. Me da miedo levantarme…", escribía en un primer mensaje en X. "No se trata de defender el insulto Zorra, se trata de anularlo. ¡Ay!", continuaba.

En su perfil de Instagram, Patiño daba también su opinión "El insulto no forma parte del debate. El machismo no es ideológico. Deja de utilizarme. Déjame ser libre para bailar…".

Eso sí, su posicionamiento, y las palabras que ha utilizado para la ocasión, han comprometido a la periodista. Eso sí, en el buen sentido, ya que sus seguidores le han pedido que cuelgue un vídeo en el que se la pueda ver bailando esta canción, ahora o el día en el que Nebulossa actúen en Eurovisión. Fiel a sí misma, la presentadora ha aceptado el reto: "Lo haré".