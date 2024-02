El Parlamento Europeo, dividido: izquierda y derecha se cruzan las culpas ante las protestas del sector agrícola

Las protestas de los agricultores por toda Europa marcan ahora mismo la agenda en la UE y el Parlamento Europeo ha debatido este miércoles sobre el asunto en el pleno de Estrasburgo, con una clara división entre izquierda y derecha sobre cómo afrontar la situación. Este choque llega solo un día después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunciara su intención de retirar su plan para recortar en un 50% el uso de pesticidas en la Unión, al ser un tema que, sostuvo, "causa demasiada polarización". De esa forma se da un paso para aplacar las quejas del campo, pero en la Eurocámara se reparten las culpas.

"En tiempos de inseguridad y con la guerra de Rusia en nuestras fronteras, la producción alimentaria europea es un activo fundamental", defendió Siegfried Mureşan, responsable de Agricultura en el PPE. En esa misma línea se pronunció también Herbert Dorfmann. "Defendiendo nuestra seguridad alimentaria y nuestro modo de vida rural, el PPE se ha opuesto continuamente a cualquier propuesta que recortara nuestra producción de alimentos y los ingresos de los agricultores, y tenemos un sólido historial en este sentido", sostuvo.

Los conservadores piden más pragmatismo a la hora de atender las demandas del sector primario, y sobre todo se centran en la necesidad de políticas "realistas" que protejan los intereses de los agricultores. El asunto, además, ha adquirido especial importancia desde el punto de vista electoral, pues estas manifestaciones se dan a solo cuatro meses de los comicios europeos, fijados para el próximo mes de junio. "Acogemos con satisfacción la retirada de la propuesta sobre la reducción del uso de productos fitosanitarios. Apoyamos a Ucrania, pero hemos señalado los puntos débiles de las importaciones ilimitadas de alimentos, y esperamos que se solucionen", añadieron los populares.

Entiende el PPE que las políticas sobre el sector tienen que ser a largo plazo, pero avisan de cuál es el camino que tienen que seguir. "Sin nuevas cargas, pero con unos ingresos justos y sólidos para los agricultores a través de una Política Agrícola Común fuerte. Agricultura sostenible, pero junto a nuestros agricultores, no contra ellos. Solo con hechos, no con palabras vacías, estaremos realmente al lado de nuestros agricultores", concluyó Muresan desde Estrasburgo.

En cambio, desde el grupo de los socialdemócratas acusan a los populares de usar electoralmente las demandas del sector primario. Esas palabras las puso la líder de S&D, Iratxe García, mientras su homólogo del PPE, Manfred Weber, acusó a la izquierda de "no entender" la situación actual porque, sentenció, "no les importa el campo", algo que sí está, expresó, entre las prioridades de los suyos. "Nuestros agricultores no son lobistas, sino que mantienen nuestras zonas rurales. Todos los agricultores pueden estar seguros de que tienen un futuro, seremos el partido de los agricultores y estamos de su lado", expuso el alemán.

Mientras, García insistió ante el pleno que "el medio ambiente y la agricultura pueden y deben ir de la mano", y dejó un mensaje precisamente para los agricultores que fue al mismo tiempo una dura crítica a sus oponentes políticos: "La pugna entre la derecha y la extrema derecha daña sus intereses, porque la ultraderecha no busca incrementar las subvenciones agrícolas, sino eliminarlas y renacionalizar la agricultura".

García, además, ha destacado que es necesario mantener las ayudas directas y las extraordinarias en caso de emergencia para el sector. También ha pedido a los Estados miembros que apliquen en su totalidad el 3% de sus fondos PAC a la instalación de jóvenes agricultores para garantizar el relevo generacional. "Tampoco es aceptable que la UE sacrifique los acuerdos comerciales con terceros países", ha añadido la eurodiputada española, en referencia al rechazo al pacto con Mercosur. "Lo que es imprescindible es garantizar que las producciones procedentes de terceros países estén sujetas a los mismos requisitos sociales y medioambientales que se les exigen a nuestros agricultores", terminó.