El Ayuntamiento defiende el "consenso" entre hosteleros y vecinos en la elaboración de la nueva ordenanza de veladores

A falta de que todavía se apruebe la ordenanza de veladores, actualmente en trámite de audiencia pública hasta el 13 de febrero, el Ayuntamiento ha salido a defender el "consenso" el que se está elaborando el texto que regulará la instalación de mesas y sillas en la vía pública, tras las críticas del Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS).

En este sentido, el dictamen augura "conflicto" entre hosteleros y vecinos por la ampliación del horario de los veladores y la "consolidación de la ocupación" de las terrazas instaladas tras la pandemia covid sobre plazas de aparcamiento y cruzando la calzada, que en principio iban a ser temporales y la nueva ordenanza contempla su permanencia. Así mismo, el CESS pide que se "extreme la precaución" ante dicha propuesta y avisa también de que, en líneas generales, la nueva norma es "inconcreta y confusa" y se encuentra "salpicado de conceptos jurídicos indeterminados".

En esta misma línea se ha pronunciado también el grupo municipal socialista, que considera que "el dictamen del CESS ratifica sus reiteradas advertencias" de que la ordenanza de veladores de Sanz genera "inseguridad jurídica, carece de consenso con vecinos y hosteleros" y pide "modificarla".

Precisamente la semana pasada doce asociaciones del centro manifestaron a 20Minutos que la modificación de la norma "no contempla" sus alegaciones y a la espera de reunirse de nuevo esta semana con el Ayuntamiento, se mostraron "en contra" de varios de los puntos del nuevo documento, como la ampliación del horario de cierre en la hostelería; las mencionadas terrazas covid; la instalación de veladores en salas de fiestas y otros locales; la permisividad de beber en la calle en bares singulares; y las "irrisorias" multas económicas, considerando que deberían ser más elevadas las mínimas.

Por su parte, el delegado de Urbanismo, Juan De la Rosa, ha incidido este martes en que la ordenanza "se está elaborando en el seno de la comisión de veladores" que no se reunía desde el año 2017 y que "nunca antes ha habido tanto diálogo". Además, ha explicado que "se están escuchando las aportaciones de hosteleros, vecinos y del propio CESS", posteriormente se elevará a Junta de Gobierno para luego abrir periodo de exposición pública, donde se podrán presentan alegaciones que serán analizadas por la propia comisión.

Así mismo, el delegado ha puntualizado que con esta modificación "adaptamos la ordenanza a la normativa autonómica", por lo que "no hay desregulación ni privatización del espacio público ni inseguridad jurídica", por el contrario, ha dicho, "se pretende responder a las exigencias actuales" en materia de accesibilidad y a las distintas "necesidades y problemas planteados en los últimos años".

Además, De la Rosa ha recordado que las modificaciones principales que recoge el texto afectan a aspectos relacionados con las actividades que pueden solicitar la instalación de veladores, la vigencia de las licencias de estas instalaciones, el horario de retirada de los elementos, el funcionamiento de estas terrazas en zonas acústicamente saturadas, las condiciones de ocupación de las mismas, el régimen disciplinario y sancionador, entre otros.

Precisamente, uno de los propósitos del documento es aumentar las sanciones hasta el punto, incluso, de retirar la licencia a los incumplidores que exceden del permiso otorgado, que podrán ser derivados a la fiscalía de Medio Ambiente en caso de múltiples reincidencias.

Por el momento, el Gobierno de José Luis Sanz, se mantiene vigilante con la ordenanza actual y desde que llegó a la alcaldía no ha habido ni una sola semana en la que la Comisión Ejecutiva de Urbanismo no haya abierto algún expediente sancionador a algún establecimiento por incumplir la normativa vigente. No así su antecesor en el cargo que, a tenor de los datos, fue más laxo a la hora de aplicar la normativa vigente.

Y es que en el periodo comprendido entre el 19 de julio (cuando se celebró la primera Comisión Ejecutiva de Urbanismo tras las elecciones municipales de mayo) y el 29 de diciembre de 2023, se incoaron 125 expedientes, frente a los 68 que se registraron en el mismo periodo del año anterior durante el mandato socialista de Antonio Muñoz, es decir, casi el doble.

La zona en la que se intervinieron más veladores ilegales, con más de sesenta negocios expedientados, fue el Casco Antiguo, donde precisamente los vecinos se quejan de la proliferación de estos que impiden el tránsito peatonal, de carritos o sillas de ruedas. Le siguen Triana y el distrito Este-Alcosa-Torreblanca.

Modificación de la ordenanza

La nueva ordenanza contempla sanciones entre 600 y 120.000 euros; no permitirá instalar veladores adosados a edificios BIC, prohibirá toldos aislados de la terraza en el casco histórico y obligará a mantener una estética adecuada, especialmente en el centro.

Por otro lado ampliará la vigencia de las licencias a tres años; ampliará el horario de cierre hasta la 1.00 de la mañana durante el año y hasta las 2.00 en fine de semana, festivos, vísperas de estos y fiestas mayores. Además. se permitirá instalar veladores en establecimientos con o sin música, así como en heladerías y hoteles y dejará consumir de pie en la calle algunas horas al día en bares singulares, previa autorización y con salvedades.