Cuando el agua es parte del modo de ganarse el pan: así viven la emergencia por sequía en Cataluña los profesionales afectados

Hace tan solo unos días que las restricciones por sequía entraron en vigor en Cataluña y los más afectados ya empiezan a notar sus consecuencias. Entre ellos se encuentran los responsables y trabajadores de hoteles y centros deportivos, cuyo temor hacia un futuro incierto empieza a ser cada día más visible.

Sin embargo, para el negocio del lavado de coches con sistemas de recirculación de agua, podría resultar beneficiosa esta nueva etapa, pues se ha prohibido el lavado de vehículos por cuenta propia.

20minutos.es se ha acercado hasta varios negocios, instalaciones deportivas y otros lugares afectados por esta primera fase de la situación de emergencia por sequía, para saber cómo están viviendo las nuevas circunstancias. ¿Han notado cambios en esta última semana? ¿Les alarma que su clientela pueda bajar?

¿Cómo lo llevan los gimnasios?

Una de las zonas deportivas del gimnasio Any Time Fitness Ciutadella. Miquel Taverna

En esta primera fase de emergencia por sequía, las piscinas de equipamientos deportivos, como es el caso de los gimnasios, continúan en completo funcionamiento, siempre y cuando se apliquen las medidas correspondientes de ahorro. Aun así, si las circunstancias continúan en la misma línea, la tercera fase implicaría la prohibición total del rellenado de piscinas y de utilización de sus duchas.

Fabio, club manager del gimnasio Any Time Fitness Ciutadella, asegura que teme por la llegada de ese momento, puesto que en ese caso, “seguro que empezaría a haber bajas, tal como pasó en la pandemia cuando la gente no podía acceder a los vestuarios”. Sin embargo, Jelena de Crossfit BCN, cree plenamente en que “no habrá grandes cambios”, puesto que la mayoría de sus socios no se duchan en el gimnasio.

Por su parte, Jaume Palau, socio y director técnico de Fitness Vic, asegura que llevan ya unos 10 años combatiendo el uso irresponsable del agua, desde mucho antes de que Cataluña entrase en sequía.

“Llevamos varios años aplicando cambios para ser lo más responsables posible”, afirma Jaume, quien explica que con la anterior sequía, la de 2008, cambiaron los cabezales de las duchas para que cuando se presionase el botón, “únicamente saliera agua durante 10 o 15 segundos, y así, evitar un gasto innecesario”.

En el caso de la sauna, el director explica que las duchas están cerradas, puesto que no cuentan con ese nuevo pulsador. Asimismo, señala que en las piscinas, “ya no se hace tanto lavado de filtro como antes”. De esta manera, si anteriormente se hacía cada dos o tres días, ahora “se intenta en la medida de lo posible hacerlo cada cinco”, siempre, dependiendo de si el agua se encuentra o no en buen estado.

Desde Fitness Vic, no entienden que a la larga deban cerrar algunas de sus instalaciones, puesto que ellos utilizan “medidas responsables desde hace tiempo”. Jaume expresa que en el gimnasio hay personas mayores que únicamente van a clases de piscina, y que privarles de ese beneficio, sería dejarles sin su único espacio de movimiento. “Estamos hablando ya de salud, de algo muy importante. No deberían arrebatarles ese derecho”, lamenta.

Al igual que Fabio, el director de Fitness Vic, también cree que si se entra en la tercera fase, “habrá muchos socios que se den de baja”, por lo que teme que llegue ese día.

Así lo viven los hoteles con spa

El Spa del Hotel Blancafort Spa Termal. Hotel Blancafort Spa Termal.

Al igual que las instalaciones de los centros deportivos, algunas de las de los spas también se verán afectadas, como las duchas o piscinas. Kevin, recepcionista del Hotel Blancafort Spa Termal, sabe que podrían tener que cerrar las duchas.

“Hay que ser conscientes de lo que estamos viviendo”, expresa, aunque lamenta que la clientela podría verse afectada. “Sé que habrá quejas, pero como sé que es algo que no solo va a pasar en este hotel, sino en todos, toca amoldarse y ya está”, subraya.

Los negocios de limpieza de vehículos

Uno de los trabajadores de Autorentat Coloma, lavando un vehículo. Miquel Taverna

En esta primera fase, ya se ha prohibido la limpieza de cualquier vehículo, a menos que se realice en establecimientos especializados con sistemas de recirculación de agua. Uno de ellos es Detailcar limpieza de coches lavado de tapicería Montigalá, desde donde aseguran que "las ventas siguen más o menos en la misma línea".

Álex González, trabajador de este negocio, cree que esta restricción, a la larga, resultará beneficiosa para el sector, ya que “a la gente no le quedará otra que venir a un establecimiento de estas características para lavar su coche”. Sin embargo, lamenta que las ventas suban por la sequía. “Es una pena”, concluye.

Por otro lado, Giovanni, empleado en Autorentat Coloma, al igual que Alex, considera que la clientela también subirá, “aunque a la larga”. También explica a 20minutos.es que la gente cree que están cerrados. “Esta semana se nos han acercado sorprendidos, porque creían que no abríamos. A medida que la gente empiece a saber que no estamos cerrados, las ventas aumentarán, incluso creo que más que antes”, argumenta.

Los campos de fútbol, también afectados

Uno de los aspersores del Campo de Fútbol Pomar. Miquel Taverna

En los campos de deporte federados, como por ejemplo los de fútbol, las duchas se podrán seguir utilizando hasta la tercera fase. También será posible hasta entonces el riego del césped, el cual aún está permitido siempre y cuando se busquen soluciones para compensar el agua que se consume.

Aun así, desde el Campo de Fútbol Pomar, optaron hace tiempo por cerrar las duchas de sus instalaciones. “Mucho antes de que lo comunicaran, decidimos prohibir ducharse aquí. Al fin y al cabo, son unos 300 niños que se duchan cada fin de semana en el campo y debíamos ser empáticos con esta situación”, explica Francisco, uno de los trabajadores del centro.

En cuanto al riego del césped, asegura que hace tiempo dejaron de hacerlo. “Aunque duela, prefiero beberme un vaso de agua del grifo que regar el campo de fútbol”, apunta, y argumenta que es partidario de fomentar el uso responsable del agua en estas circunstancias tan alarmantes.

Así se las arregla Santi con su jardín

Santi Gris extrayendo agua de su ducha hacia una regadera. Miquel Taverna

Santi Gris, propietario de un pequeño jardín -las restricciones por la emergencia no permiten regarlos-, ha explicado a este diario que lleva desde la anterior sequía poniendo en marcha medidas para hacer frente, “desde donde se pueda”, a la situación.

En 2008, se le ocurrió meter en una regadera, a través de una manguera, agua sobrante de la ducha. “Yo no me ducho hasta que el agua está caliente, por lo que dejo correr el agua fría hasta que la temperatura cambia. Esa agua que cae antes de calentarse es la que aprovecho para regar mi jardín”, explica.

Con la llegada de esta nueva sequía, Santi ha ideado una nueva medida. “La cosa está en poner el tapón de la ducha, y una vez que he terminado de bañarme, una bomba extrae casi toda el agua jabonosa que he utilizado”. Santi asegura que con estos métodos ahorra entre 20 y 30 litros diarios.