¿Qué piensan los catalanes de las restricciones por sequía?: "Si no gasto agua en el gimnasio, lo gasto en casa"

Cataluña sufre la sequía más dura jamás registrada en territorio catalán. Así lo hace ver el Govern, desde donde aseguran que "la situación es crítica y cada día más compleja". Después de dos únicos episodios de lluvia normales en tres años (verano de 2020 y primavera de 2021), la comunidad autónoma se prepara para entrar en la primera fase de emergencia por sequía.

Pese a que el medio ambiente es el más perjudicado, la vida del ciudadano catalán también se verá afectada en esta nueva etapa. El pasado 15 de enero, el Govern comunicó las zonas que sufrirán restricciones en esta fase de emergencia. Se trata de 202 localidades de las comarcas del Alt Penedès, Anoia, Bages, Baix Empordà, Baix Llobregat, Barcelonès, Berguedà, Garraf, Gironès, Maresme, Selva, Solsonès, el Vallès Occidental y el Vallès Oriental.

En esta primera fase, el ciudadano perteneciente a algunas de las zonas anteriores, no podrá superar los 200 litros de consumo de agua por día, cifra que se verá disminuida a 180 litros en una segunda etapa, y a 160 en una tercera, si es que la situación continúa agudizándose.

¿Qué pensaría la población catalana si le cortan el agua en su casa? ¿Y si no pudieran ducharse en los gimnasios o centros deportivos después de entrenar? ¿O en caso de no poder bañarse en las piscinas de los hoteles en verano? Su preocupación, ya se deja entrever. Esto es lo que han contado a 20minutos.es

"Para mí, todo esto son ideas propagandísticas"

Joel Preseguer, 28 años, profesor: "Más allá de lo racional, no he tomado ningún tipo de prevención ante la sequía. Sinceramente, no creo en este tipo de limitaciones. Pienso que se deberían eliminar antes otras muchas cosas. Por ejemplo, habría que limitar el turismo, ya que aunque no lo parezca, se invierte mucho en eso. Para mí, todo esto son ideas propagandísticas para que la gente ahorre agua, sin más".

Joel Preseguer. Ainhoa Tomás

"Se debe concienciar a la gente"

Rodrigo Rojas, 36 años, educador: "Sinceramente, creo que todo está en la concienciación. Sin lugar a dudas, se debe concienciar a la gente. Si se enseñara a hacer un uso responsable del consumo del agua, no habría restricciones. En ese caso, la gente podría seguir disfrutando de todos sus beneficios. Si la concienciación no funcionase e hiciese falta cortar el grifo de los hogares durante unas horas, pues me parecería bien, aunque algo triste tener que llegar a esos extremos".

Rodrigo Rojas. Ainhoa Tomás

"Seguiría yendo a los hoteles"

Murat Koç, 26 años, estudiante: "Estamos en una situación complicada, y la gente debe ser consciente de ello. Seguiría yendo a los hoteles aunque no hubiera agua en las piscinas. Me parece estupendo pensar que negocios, como el de la hostelería, contribuyan a que se ahorre agua. Eso sí, me afectaría mucho más si me cortasen el agua de casa. En ese sentido, sí que no me gustaría tanto".

Murat Koç. Ainhoa Tomás

"En verano apetece bañarse"

Nuria Andreu, 41 años, administrativa: "Si me cortan durante unas horas el grifo de casa, me gustaría saber la franja horaria de cuándo sería, más que nada, para hacer una previsión de las tareas que debo hacer. Pero si forma parte de una solución, adelante. Si no hubiera agua en las piscinas de los hoteles, no me gustaría, ya que en verano, lo que apetece es bañarse".

Nuria Andreu. Ainhoa Tomás

"Si no gasto agua en el gimnasio, lo gasto en casa"

Rosa Sais, 29 años, pastelera: "No poder ducharse después de entrenar, me parece una locura. No me parece nada factible. Al fin y al cabo, lo que no se gasta en un sitio, se gasta en otro, en este caso, en mi hogar. Muchas veces voy directamente del gimnasio a otro sitio, por lo que me gustaría que no quitasen ese servicio".

Rosa Sais. Ainhoa Tomás

"Me parece bien si se rebaja el precio del gimnasio"

Paula Velasco, 20 años, estudiante: "Me parece una buena alternativa no poder ducharme en el gimnasio, siempre y cuando se rebaje su precio, porque si encima pago igual que hasta ahora, y no me dejan ducharme ahí, más dinero tendré que pagar a final de mes en mi casa, puesto que duchar, tengo que ducharme igual. En cuanto a lo de no poder disfrutar de todas las instalaciones de un hotel, como serían las piscinas, pues bueno, creo que no iría, simplemente optaría por otras alternativas más económicas, como irme de alquiler a un piso".

Paula Velasco. Ainhoa Tomás

"Siempre intento gastar el menor agua posible"

Damla Sirvanci, 29 años, estudiante: "Personalmente, siempre intento gastar el menor agua posible, es por eso que no me parecería bien que me cortasen el agua de casa, aunque únicamente fuese por unas horas. Tampoco vería justo no poder ducharme en el gimnasio, ya que yo siempre he sido muy responsable en estos temas. Pero, por ejemplo, en el caso de los hoteles, me parece una buena alternativa, puesto que es algo que no está bajo mi responsabilidad".

Damla Sirvanci. Ainhoa Tomás

"Es algo por lo que España debe pasar"

Antonio Pedro Fichtner, 18 años, estudiante: "La higiene personal me parece algo esencial, y el hecho de privar a la gente de ducharse después de entrenar, no pienso que sea la mejor opción. Recuerdo que hubo unos años en que Brasil también sufrió de sequía, especialmente São Paulo. Sé que ahí hubo restricciones, y por eso sé que España ahora debe pasar por lo mismo, pero creo que hay otras alternativas más factibles, como por ejemplo, la de las piscinas de los hoteles. Al fin y al cabo, eso es únicamente un capricho, no una necesidad".

Antonio Pedro Fichtner. Ainhoa Tomás

"Podría haber algún gimnasio donde poder ducharte"

Jan de Bofarull, 22 años, estudiante: "No me parece nada bien que después de entrenar no pueda ducharme en mi gimnasio. Creo que sería una buena opción que hubiera algunos seleccionados en los que sí se pudiera. De esta manera, la gente decidiría ir a uno u otro según sus intereses. Quizás haya personas a quienes ese factor les preocupe mucho. Por ejemplo, a mí me preocupa más lo del gimnasio que lo de los hoteles. Yo seguiría yendo aunque no hubiera agua en las piscinas".

Jan de Bofarull. Ainhoa Tomás

"Se conciencia a mis hijos desde el colegio"

Roberta Boscaro, 47 años, CRAI UB: "Me parece perfecto todo tipo de prevención. Si se ayuda a reducir el consumo de agua, adelante. Se ha de ser consciente de que si estamos como estamos, pues hay que buscar otras soluciones. Si no puedo ir a una piscina en verano, pues quizás me voy de vacaciones al norte, donde no haga tanto calor. Desde el colegio se conciencia a mis hijos de la situación actual, y les concienciamos también en casa. Tenemos que ser responsables en una situación tan crítica como la que estamos viviendo".

Roberta Boscaro. Ainhoa Tomás

"Ofrecer algunos hoteles con agua en las piscinas"

Neus Martínez, 18 años, estudiante: "Para los que realizan algún tipo de deporte en gimnasios o centros deportivos, es importante ducharse después de entrenar, ya no solo por higiene, sino porque pueden resfriarse o enfermar, y más, en estos tiempos de frío. Y en verano, lo que quieres es bañarte en piscinas. Estaría bien que al menos ofrecieran algunos hoteles con estos espacios habilitados, ya que si no, será una locura".

Neus Martínez. Ainhoa Tomás

"Que quiten las duchas en el gimnasio, me afecta"

David Ruiz, 18 años, estudiante: "Yo voy al gimnasio, y que estén pensando en cortar el agua de las duchas, me afecta bastante, pero al fin y al cabo se ha de ser consciente, y sí es cierto que en los gimnasios la gente no mira tanto por el gasto del agua, porque saben que gasten lo que gasten, van a pagar la misma cuota mensual. Así que, en ese sentido, lo entiendo, y más cuando desde pequeño se me ha inculcado bastante lo de hacer un uso responsable de su consumo. Si dejaba abierto el grifo mientras me lavaba los dientes, caía bronca".

David Ruiz. Ainhoa Tomás

"Nos vamos a morir de calor"

Ot Grau, 18 años, estudiante: "Yo lo que no entiendo es eso de querer cortar el agua de las duchas en los gimnasios, es decir, el agua lo vas a acabar gastando, sea en tu casa o en otro sitio. En mi caso, soy de Lleida, y como en verano nos quiten las piscinas públicas, nos vamos a morir de calor".

Ot Grau. Ainhoa Tomás

"Siento que la facturación de los hoteles podría bajar"

Mario Rosas, 26 años, informático: "Creo que debemos poner de nuestra parte. Me parece bien que se tomen medidas en todos los aspectos si se necesitan. Al fin y al cabo, es una situación complicada. Yo colaboraría a que eso fuese posible, es decir, seguiría yendo a hoteles aunque las piscinas estuvieran vacías. Aun así, creo que la facturación podría bajar".