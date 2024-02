Ribera descarta el fondo de emergencia para la sequía que Moreno busca en Bruselas

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha finalizado este jueves su viaje monográfico de tres días a Bruselas, donde ha reclamado en diversas reuniones e intervenciones una agenda política europea sobre el agua y ayudas para las regiones que, como Andalucía, están atravesando un "durísimo ciclo de sequía". El líder del Ejecutivo andaluz confía en poder contar con el apoyo del Gobierno central, intermediario necesario en la solicitud de fondos, pero este ya se ha mostrado contrario a buscar en Europa las soluciones a la falta de agua.

Así al menos lo ha expresado este jueves la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que ha calificado como "un poco sorprendente" la petición de Moreno de activar el Fondo de Solidaridad de la Comisión Europea para que Andalucía reciba recursos económicos con los que ejecutar obras hidráulicas urgentes.

Las razones expuestas por la ministra durante un foro de la Cadena Ser son varias. En primer lugar, afirma que este mecanismo "está pensado para situaciones de catástrofes que requieran medidas no contempladas en ningún programa", como los terremotos o las inundaciones. Y además son ayudas "no compatibles con el uso de fondos europeos de los que ya se dispongan".

Ribera ha apuntado también que el fondo solidario de la CE gestiona para toda la Unión Europea 1.200 millones de euros, y su "contribución máxima histórica" ha sido de entre 20 y 30 millones. En este sentido, ha considerado que la Junta tendría acceso a "mucho más dinero en otros muchos sitios", por lo que ha concluido que pedir la activación de este fondo "no es la solución" ni "va a servir para resolver los problemas que tiene Andalucía" en estos momentos en relación al agua.

En todo caso, la ministra ha garantizado que este viernes llamará a Moreno para "entender mejor" su petición y que el Gobierno de España está "disponible para ayudar" y "dispuesto a acompañar" a la Junta. Si bien ha incidido en que "a los ciudadanos hay que decirles no solamente que se van a pedir cosas, sino de qué manera concreta se resuelven los problemas en el territorio que uno gobierna". Al respecto, ha añadido que el Ejecutivo central ha movilizado más de 1.200 millones de euros en infraestructuras hídricas en la comunidad.

Por su parte, Moreno ha vuelto a defender este jueves en el Comité Europeo de las Regiones que Andalucía es un "referente en las políticas medioambientales en la UE", así como el papel "fundamental" que los "líderes locales y regionales" tuvieron en la pasada Cumbre del Clima COP28.

Un peso, ha dicho, que debe incrementarse al ser las regiones y entidades locales las "más pegadas al terreno, las que poseen mayor capilaridad y las que en muchos casos dan ejemplo en la gestión de la crisis climática y de biodiversidad que padecemos".

Y mientras, el Gobierno andaluz ha reprochado al PSOE-A que no apoye la petición de Moreno en Bruselas, al tiempo que se ha cuestionado si lo que los socialistas quieren es que "a Andalucía le vaya mal o que Andalucía se muera de sed", que "nuestra industria no tenga futuro y se paralice, que el turismo sea un desastre, y que la agricultura no pueda cultivar".

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta, Antonio Sanz, ha manifestado que "tenemos una oposición frívola e irresponsable", que "no sabe estar a la altura de las políticas de Estado" y que, por lo tanto, "no merece, desde luego, la confianza de los andaluces, porque en las políticas de Estado hay que estar".

Los socialistas, por su parte, afirman que la estrategia de Moreno para combatir la sequía es la "propaganda" al tener un "suspenso total" en la gestión de los fondos de los que ya dispone.