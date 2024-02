José Muñiz, rector de la Universidad Nebrija: "Concederemos una beca a aquella joven que contribuya a que la sociedad sea mejor"

A menos de un mes de que se celebre la décima edición de los premios Avanzadoras, el rector de la Universidad Antonio de Nebrija, José Muñiz Fernández, charla con 20minutos sobre la importancia de aportar un "granito de arena" para construir un mundo mejor. Ese es también el alma de los galardones que reconocerán, el próximo 4 de marzo en el Campus de Princesa de Madrid, a cinco mujeres que, con su labor, construyen una sociedad más justa e igualitaria. La Nebrija volverá a ser este año quien acoja la ceremonia, pero también protagonizará la promoción de un nuevo premio, el Joven Avanzadora, dotado con una beca de estudios de un Máster, a elección de la ganadora.

En el marco del premio Avanzadoras que celebra 20minutos todos los años, la Nebrija patrocinará una nueva categoría, que premiará a la ganadora con una beca. ¿Qué aptitudes creen que debe tener para poder ser benefactora de esa beca?

Buscamos un perfil que encaje con nuestra filosofía de educación integral, gente que mejore a nivel personal y profesional, pero también a nivel social, para que devuelvan a la sociedad parte de lo que les ha dado. Porque no se puede ser un buen profesional sobre una sociedad que no funcione bien o que esté mal. Por eso encajan muy bien estos premios y nos gusta mucho el término Avanzadoras, que hacen avanzar un poco la sociedad en la que vivimos. Queremos que sea menor de 30 años, en este caso que sea una chica, y con cualquier iniciativa original que ayude a la sociedad a ser un poco mejor. Esa es la idea.



Y de todos los másteres que ofertan, ¿cuáles son a los que cree que puede optar la ganadora de esta categoría por las enseñanzas que se imparten?

La verdad es que tenemos 50 másteres, con muchos intereses. Hay másteres en el ámbito de las ciencias de la vida, en el ámbito de la economía, de la empresa, de la psicología, por supuesto, todo lo relacionado con las carreras politécnicas... Cada vez hay más mujeres estudiando este tipo de carreras. Va a depender, porque solemos decir: "Haz lo que te guste. Nunca serás bueno en algo si no te gusta, si no te apasiona". Así que ahí sí que le vamos a dar la opción que quiera. Puede haber unos que encajen mejor que otros en función de lo que ella haya planificado y estudiado previamente, pero vamos, tendrá plena libertad.



¿Y relacionados con el activismo, el emprendimiento o las iniciativas sociales?

Casi todos los másteres tienen siempre una vertiente social. Tenemos más de 12.000 convenios con empresas e instituciones de todo tipo, que al final es una conexión con la sociedad. Así que cualquier formación. En recursos humanos, en cuestiones lingüísticas o de educación, carreras como educación social... La verdad es que el abanico es tan amplio que no me atrevo a concretar, porque depende mucho de los intereses de la persona. Pero, en líneas generales, cualquier máster que elija va a tener una implantación fuerte en la sociedad. Tenemos claro el no hacer que la enseñanza se aísle de la sociedad.



¿Qué aptitudes o competencias conseguirá la ganadora?Pues la primera de todas, que es un poco genérica a cualquier máster, es la responsabilidad. Luego, que sepa trabajar en equipo. Porque prácticamente ya no hay trabajos que no se hagan en equipo. Para hacer una acción social no puedes estar aislada. Y luego, algo en lo que insistimos es en tener el chip de aprendizaje continuo. Las cosas cambian con tanta rapidez que, si paras, enseguida te quedas fuera del circuito. También hay cuestiones generales, como la sostenibilidad o las competencias complementarias.



¿A qué se refiere con competencias complementarias?Habilidades sociales, competencias digitales... Saber trasladar el conocimiento científico a la vida real. El éxito académico no garantiza el éxito profesional. Hace falta añadir esas competencias que se llaman habilidades blandas o soft skills, aunque a algunos de los expertos ya no les gusta el término, ya que no son blandas, son igual de importantes. También es relevante que sean sensibles a los avances tecnológicos. La tecnología es un potenciador y no hay que tenerle miedo.

Hablaba del aprendizaje continuo. El perfil, por ser un máster, será el de una mujer que ya tenga formación. La clave es que siga especializándose… Entra ahí la educación a lo largo de la vida, de la que tanto se habla últimamente. ¿Qué importancia tiene seguir estudiando para el desarrollo personal y profesional?

Es algo que antes igual no se tenía tan en cuenta y ahora es fundamental porque además tenemos muchas más herramientas. No solo la formación académica formal. Disponemos de internet, de podcasts, cursos, tutoriales... Ahora mismo el acceso a la formación para el que quiere es mucho más fácil. Esto es muy importante. Lo que cuenta es la actitud. Cualquier tipo de formación puedes adquirirla online. Nosotros tenemos ahí mucha experiencia, porque de los 14.000 alumnos que tenemos, la mitad son online. Entonces tenemos unas herramientas muy avanzadas y una metodología pedagógica, porque no se enseña igual que presencial. Ese espíritu es un poco clave, el de la curiosidad. La inquietud por saber. Y eso tiene siempre una vertiente social, que es la que pretendemos potenciar con el premio.



¿Cree que el activismo es algo que ha ido ganando importancia e interés en los últimos años? ¿Lo han notado en el número de matriculados en ramas relacionadas con ello?

Notamos mucho un cambio en la preocupación de los estudiantes por cuestiones que antes no estaban tanto en primer plano, como el medio ambiente. De alguna manera han tomado más consciencia de la importancia de este planeta en el que vivimos y, además, por el prójimo. Tal vez ha influido un poco la pandemia, el darse cuenta de lo importante que era la gente, quienes nos rodean, etc.

¿Por qué ha decidido la Nebrija apoyar esta iniciativa de Avanzadoras?Encaja muy bien con nuestra filosofía. Nos viene como anillo al dedo porque es lo que hacemos cada día incitando a la gente al emprendimiento. Nosotros le damos también mucha importancia a lo que es el 'intraemprendimiento', que es lo que cada persona hace dentro de su organización; mejorar el contexto en el que se mueve en su organización. Incluso, de los cuatro tipos de emprendimiento que distinguimos, está este 'intra', y luego hay dos: uno personal y otro social. El emprendimiento personal es aquel que dice que tienes que mejorarte, porque ¿cómo vas a aspirar a mejorar lo que te rodea si tú no te mejoras? Y el social es el ocuparse de proyectos que mejoren a la sociedad, que es el que encaja perfectamente con Avanzadoras. Que añaden su granito de arena. Nadie va a cambiar radicalmente, pero si tú añades tu granito de arena, si mejoras algo, esa es la clave.



¿Qué papel juegan las empresas y las instituciones en esa responsabilidad social?Son fundamentales. Nos gusta decir a veces que nuestros clientes son las empresas y las instituciones y nuestros productos son los estudiantes. Nunca consideramos a nuestros estudiantes como clientes. Porque las instituciones, las empresas, las organizaciones, son el vínculo de unión entre la persona y la sociedad. Eso es muy importante y hay que actuar sobre ese terreno. Nosotros tenemos más de 12.000 convenios con todo tipo de instituciones y empresas para que hagan prácticas los estudiantes, y la empleabilidad es muy elevada.



Y más allá de su implicación este año en los premios Avanzadoras, ¿qué otras iniciativas sociales desarrolla la Nebrija?Colaboramos con todo tipo de empresas, de organizaciones e instituciones. No solo en formación, también en potenciar la presencia de las mujeres, por ejemplo, mediante programas para superar el techo de cristal y que puedan progresar. Tenemos una formación específica de liderazgo femenino, tenemos varios cursos, y nos los piden mucho las empresas. Creo que es una contribución fantástica. Y otra cosa que potenciamos mucho es tratar de atraer, sin imponer nada porque queremos que hagan lo que les guste, a más mujeres a las carreras STEAM, como matemáticas, física o ingenierías. No de una manera paternalista, pero que sepan que existe esa oportunidad.

Avanzadoras es un premio que se hace por el Día Internacional de la Mujer para visibilizar el papel de muchas mujeres que emprenden o que llevan a cabo proyectos importantes. En el ámbito de las universidades hemos avanzado, pero solo hay un 23% de rectoras, por ejemplo. ¿Qué queda por hacer?A nivel de alumnado hay más mujeres que hombres. De nuestros seis decanos, cuatro son mujeres. Está todo cambiando. Lo que hay que hacer es abrir todas las posibilidades, y también un poco de ejemplaridad, que vean que sí se puede, que tengan modelos que vean que sí funciona. Y luego que vayan perdiendo el miedo. A veces los roles las ponen en un papel secundario, pues que vayan viendo que pueden cubrir todo ese tipo de puestos perfectísimamente. A nivel de decanato ya hay más mujeres que hombres, aunque es verdad que a nivel de rectores hay menos. Pero el progreso ha sido inmenso desde hace unos pocos años. Eso evidentemente no es de hoy para mañana, pero creo que vamos en la buena dirección. Lo que hay que hacer es aumentar un poco la velocidad. Y por eso este tipo de programas ayudan a acelerar el progreso, que es de lo que se trata.