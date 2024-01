Qué es el 'grooming', la técnica con fines sexuales de la que alerta la Policía contra los menores

En lo que, aparentemente, puede parecer un charla entre niños o adolescentes, a menudo se esconden las intenciones sexuales de un adulto sin escrúpulos. Las pantallas son su artilugio estrella, porque a través de ellas se hacen pasar por chavales con afinidades y gustos similares a los de sus víctimas.

Y no son casos aislados. Según una encuesta realizada a 400 personas entre 18 y 20 por Save The Children, el 75% de los jóvenes españoles han sufrido algún tipo de violencia a través de Internet durante su infancia. Aunque no es de extrañar, ya que la mayor parte de la vida de los adolescentes -y cada vez más la de los niños- transcurre en el medio digital.

Tipos y fases del 'grooming'

Esta práctica tiene diferentes niveles de interacción y peligro: desde hablar de sexo y conseguir material íntimo, hasta llegar a mantener un encuentro sexual. Para ello, el acosador crea un vínculo con su víctima y le intenta aislar poco a poco, desprendiéndole de su red de apoyo y generando un ambiente de secretismo e intimidad.

El proceso para ganarse la confianza de la víctima tiene, en general, las siguientes fases, según Save The Children:

La creación de un vínculo de confianza. En muchos casos, a través de sobornos o engaños, el agresor contacta con la niña o niño y establece el vínculo de confianza. Puede que el abusador haga regalos, empatice a un nivel profundo con los niños y niñas haciendo que escucha sus problemas y aproveche esa información para chantajear después. La valoración de los riesgos. El agresor tiende siempre a asegurar su posición, así que suele preguntar a la víctima si alguien más conoce su relación e intenta averiguar quién más tiene acceso al ordenador o dispositivo que utiliza el menor. Conversaciones sobre sexo. Una vez se siente con confianza, el abusador empieza a introducir conversaciones sexuales de manera paulatina. Busca que la víctima se familiarice tanto con la temática sexual como con el vocabulario. Las peticiones de naturaleza sexual. Este es el objetivo principal del online grooming. En esta última fase, el criminal utiliza la manipulación, las amenazas, el chantaje o la coerción para que la víctima le envíe material sexual, relate fantasías sexuales o la relación culmine con un encuentro físico.

Advertencia de la Policía Nacional

En este contexto, la Policía Nacional ha recordado que uno de cada cinco delitos se lleva a cabo a través de internet y ha alertado sobre esta peligrosa práctica y la importancia de "transmitir a los más pequeños los riesgos de internet y las redes sociales y que sepan que no todo el mundo es quien dice ser".

¿Sabes qué es el #grooming? ⬇



Un adulto se intenta ganar la confianza de un menor con fines sexuales ⚠



Es importante transmitir a los más #pequeños los riesgos de #internet y las #RRSS y que sepan que no todo el mundo es quien dice ser❌



#UnoDeCadaCincoDelitos pic.twitter.com/pVTg7xTC5i — Policía Nacional (@policia) January 27, 2024

Desde Save The Children recuerdan que una educación afectivo-sexual es imprescindible para la prevención del grooming, al mismo tiempo que es importante la formación en un uso seguro y responsable de las herramientas digitales.