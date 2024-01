El fin del 'grooming' y de la "pornovenganza" está más cerca gracias a lo último de Apple

En la era digital, donde la tecnología está cada vez más entrelazada con nuestro día a día, la necesidad de encontrar un espacio seguro en internet es cada vez más grande. Hasta no hace mucho, lo único que podíamos hacer ante el acoso online era bloquear a esa persona en todas las redes sociales para intentar mantenernos alejados de ella. Sin embargo, no era una medida eficiente, sobre todo entre las mujeres más jóvenes.

Una investigación realizada por académicos británicos han sacado a la luz que el 75,8% de las chicas de entre 12 y 18 años han recibido imágenes de desnudos no deseadas, mientras que una encuesta de Pew Research en Estados Unidos reveló que el 52% de las mujeres jóvenes han recibido imágenes sexualmente explícitas no deseadas o no consentidas.

El 'grooming' se ha vuelto cada vez más común en ambientes digitales y supone uno de los mayores peligros en internet para los menores. Este término se utiliza para describir una serie de acciones y estrategias que lleva a cabo un adulto con el objetivo de ganarse la confianza de un menor a través de internet, creando una relación que pueda ser aprovechada para obtener imágenes, información personal o incluso encuentros físicos con propósitos sexuales.

Si volvemos a las cifras, Save The Children ha realizado un estudio que nos demuestra que el 'grooming' es más común de lo que pensamos. Uno de cada cinco jóvenes encuestados revela que ha sufrido este tipo de acoso y el 15% en más de una ocasión. De media, la primera vez que sufrieron esta violencia fue con 15 años. Teniendo en cuenta que el 95,1% de los niños y niñas de entre 10 y 15 años utiliza internet, algunas empresas ya han tomado medidas.

Foto de archivo de una niña con un teléfono móvil. Camille Wesser / Getty

Aviso de Contenido Sensible

Tras recibir peticiones de sus usuarios para protegerse contra la recepción de contenidos de desnudos no deseados, Apple ha creado la función Aviso de Contenido Sensible, una nueva utilidad que viene junto con la nueva actualización de iOS 17.2.

Cuando esta herramienta está activa, encarga de difuminar las fotos o los vídeos que puedan contener desnudos antes de que los usuarios los vean -incluidos también los stickers de terceros y los póster de contacto de la app Teléfono-, ofrece recursos con más información sobre cómo reconocer el' grooming' o el acoso y proporciona algunos consejos generales para mantenerse seguro en Internet.

Esta nueva actualización supondría una barrera para el 'grooming' online, pero también un peldaño más para evitar la "pornovenganza", ya que las imágenes o vídeos sexuales explícitos podrían aparecer difuminados en nuestros dispositivos. Si bien esto no evita que se envíen estos archivos sin nuestro consentimiento, sí podría avisarnos del tipo de contenido que vamos a recibir en nuestro teléfono y evitar abrirlo.

Cámaras con sonido en Japón para evitar las fotos íntimas robadas

Al otro lado del mundo, en Japón, el ciberacoso sexual llegó a ser uno de los grandes problemas del país y es que era habitual que en lugares públicos como los autobuses o el metro, algunas personas aprovechasen para sacar fotos no consentidas a mujeres por debajo de la falda con sus teléfonos móviles.

Fueron tantos los casos que ante este problema y sin ninguna ley al respecto, las operadores empezaron a pedir a los fabricantes de estos dispositivos un sonido obligatorio cada vez que se haga una fotografía. Una medida disuasoria para quienes lo quisieran intentar y un alivio para las posibles víctimas, que con ello serían conscientes de quién la fotografiaba y cuando.

Desde hace casi dos décadas, todos los teléfonos y smartphones fabricados en el país nipón cuentan con este sonido, siendo audible incluso cuando el dispositivo está en modo silencio.

