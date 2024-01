El modelo del polémico Cristo del cartel de la Semana Santa de Sevilla: "Es una imagen con mucha fuerza"

Sevilla es una de las ciudades de España que con más pasión vive su Semana Santa. Po eso, en la capital andaluza no se habla de otra cosa que del polémico cartel que el pintor sevillano Salustiano García ha creado para anunciar las procesiones de este año.

La pintura ha sorprendido sobremanera a todos y ha generado una gran división de opiniones en una ciudad que no está acostumbrada a un cartel tan trasgresor.

El artista ha representado al Cristo Resucitado con el rostro de su hijo Horacio, que ha hecho de modelo, desnudo. Le ha cubierto la entrepierna con una sábana similar a la del Cristo de la Expiración, 'El Cachorro', una de las imágenes de mayor devoción de la Sevilla.

En declaraciones a los medios, el joven dice: "Es una imagen con mucha fuerza y cargada de cariño".

Su padre, el pintor, por su parte, dice: "Es un cartel que está basado en un cuadro y es muy cartel, digo esto porque es muy contundente, el mensaje está muy claro, no hay muchos elementos donde uno se pueda perder, hay una figura humana que representa un Resucitado".

"Si alguien lo ve pecaminoso, esa persona está enferma"

"Mi intención a la hora de realizar el cartel era anunciar la Semana Santa, que es la función de cualquier cartel", ha dicho Salustiano García en declaraciones a la Agencia EFE.

"En mi caso concreto, quise centrarme en su parte más luminosa, la Resurrección. Y luego ser fiel a mi estilo, que es trabajar con personas, con seres vivos y no copiar imágenes", ha explicado.

"Algunos medios de comunicación han dicho que es revolucionario, y no lo es porque yo no quería hacerlo, quería hacer un cuadro amable y respetuoso con la entidad que me lo ha encargado", prosigue.

"Yo quería hacer un cartel respetuoso para las instituciones y para todos los cristianos. En ningún momento he querido molestar a nadie y de hecho los referentes que hay en el cuadro los tengo en mi familia, está basado en mi hermano mayor que murió joven y mi hijo que es el modelo. Los he tratado a los dos con un amor y un respeto absoluto", sentenció Salustiano García.

"Si alguien ve al Cristo de El Cachorro pecaminoso, yo creo que esa persona está enferma y necesita ayuda. Si alguien ve en mi cuadro algo sucio, es su propia suciedad interna la que está proyectando en el cuadro", dijo el autor.

"Estamos en 2024. Yo soy fiel a las tradiciones, soy fiel a la religión en la que he nacido y crecido, y todo eso está en el cuadro. Si aún así alguien sigue viendo cosas extrañas, solamente me queda decir que le mando un besito", zanja.