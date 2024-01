Díaz se opone a la ampliación de Barajas: "No se puede ser ecologista a ratos"

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se ha mostrado contraria a la ampliación del aeropuerto madrileño de Barajas anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque no está contemplada en el acuerdo PSOE-Sumar y va en contra del objetivo de descarbonizar la economía: "No se puede ser ecologista a ratos".

En declaraciones este viernes a los medios en Fitur, la también ministra de Trabajo y líder de Sumar ha dejado claro que el acuerdo de Gobierno firmado con el PSOE "va en dirección contraria", la de descarbonizar la economía, impedir el fomento de los combustibles fósiles y garantizar el derecho a la movilidad.

En la mañana de este viernes, Sánchez ha anunciado una inversión de 2.400 millones de euros para la ampliación del aeropuerto madrileño de Barajas, lo que le permitirá alcanzar una capacidad de 90 millones de pasajeros en 2031, un 28% más que la actual. Para Díaz, "esta ampliación está en la lógica del desarrollo económico del siglo XX y no del siglo XXI", al tiempo que tampoco está contemplada en el acuerdo de Gobierno.

"Va en dirección contraria", no en la de "garantizar el derecho a la movilidad del país, que tiene grandes deficiencias, como por ejemplo las de Extremadura, que no tiene ferrocarril", ha añadido Díaz.

También va en dirección opuesta al mandato que España llevó a la COP-28, el de cumplir con la reducción de emisiones de CO2, descarbonizar la economía e impedir el fomento del consumo de combustibles fósiles. Díaz ha pedido "ser coherentes" porque "no se puede ser ecologista a ratos".

A su juicio, "la discusión no va sobre si Barajas es o no un aeropuerto internacional, que lo es, sino sobre el derecho de movilidad que queremos", y ha recordado que el documento de regulación aeroportuaria (DORA) no contempla esa inversión de 2.400 millones.