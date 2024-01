"Íñigo quiere viajar a Buenos Aires en tren": Puente tira de ironía tras las críticas de Errejón a la ampliación de Barajas

Este viernes el presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha anunciado la "ampliación del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas" con una inversión de 2.400 millones de euros. Esta medida, como no podía ser de otra manera, no ha dejado indiferente a nadie y ha suscitado las críticas de Íñigo Errejón, a quien Óscar Puente no ha dudado en responder irónicamente.

"La nueva ampliación del aeropuerto de Barajas es un despropósito económico y ecológico y supone regresar a modelos del pasado", ha criticado nuevo portavoz de Sumar en el Congreso en su cuenta oficial de la red social X. "El ecologismo empieza por casa, no es solo para hacerse fotos en las cumbres internacionales", ha aseverado el ex de Podemos cargando duramente contra esta nueva medida.

Ante este pronunciamiento, el actual ministro de Transporte y Movilidad Sostenible no ha dudado en responder directamente con tono sarcástico. "Iñigo quiere viajar a Buenos Aires o a Hong Kong en tren. Estamos en ello, pero de momento es un poco difícil", ha espetado.

Este rifirrafe entre ambos políticos ha provocado una oleada de reacciones entre los internautas. "Zasca también a Íñigo Errejón. Ya verás como llaman abusón a Óscar Puente", ha indicado Rafael García. Por su parte, el usuario Fidel Moreno también ha hecho alusión a la costumbre del ministro de contestar públicamente a todo el mundo: "No se te escapa uno".

El anuncio del líder del Ejecutivo supone la mayor inversión en infraestructura aeroportuaria de la última década. De esta manera, se producirá "un fuerte crecimiento de la capacidad de las instalaciones y de rutas, creación de miles de empleos directos e indirectos; así como en generación de riqueza", tal y como ha indicado Sánchez.

El objetivo, ha explicado, es "fortalecer" el liderazgo de la capital como hub con América Latina y desarrollar otro con Asia con "nuevas rutas y aerolíneas que operen hacia ese continente". Por ello, ha defendido que esta obra se realizará con respeto al medio ambiente, siendo "pioneros" con la construcción de la mayor planta de energía solar en un aeropuerto, según recoge ACN.