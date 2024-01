La firma de contratos temporales cae un 22%, pero ganan peso los más cortos: uno de cada tres dura menos de una semana

El volumen de trabajadores temporales se ha reducido significativamente en España tras la entrada en vigor de la reforma laboral. La tasa de temporalidad marcó a cierre de 2023 un nuevo mínimo al caer por primera vez por debajo del 17%, tal y como reflejan los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). No obstante, a la par que la contratación temporal se reduce, también ganan peso las relaciones laborales más cortas. Uno de cada tres contratos temporales firmados en 2023 tuvo una duración inferior a una semana.

Según el detalle de la estadística de contratos del Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE), en 2023 se firmaron 8.823.222 contratos temporales, un 21,8% menos que en 2022 y el menor volumen de la serie acumulado en el conjunto de un año. Representaron el 57,13% del total de 15.444.205 acuerdos laborales suscritos en el conjunto del año, un 15,65% menos que en el año anterior. Este descenso en la contratación es un reflejo del ocaso de la temporalidad, frente al apogeo de los indefinidos.

España cuenta con 2.974.400 trabajadores con contrato temporal, la cifra más baja de la serie histórica, incluso a pesar de haber niveles récord de ocupación. De acuerdo a los datos de la EPA, en el último año, entre el cuarto trimestre de 2022 y el mismo periodo de 2023, se han creado 783.000 empleos, un alza que ha permitido franquear la barrera de los 21 millones de ocupados. Nunca antes había habido tantas personas trabajando en España y, al mismo tiempo, nunca antes había habido tan pocas con contrato temporal. El número de asalariados con una relación laboral por un tiempo determinado se redujo el año pasado en 140.300 personas, lo que hizo caer la tasa de temporalidad hasta el 16,49%, su cota más baja de serie histórica.

Apenas uno de cada seis trabajadores en España tiene un contrato temporal, aunque la tasa se dispara hasta el 29,6% en el sector público -empujada especialmente por los hábitos de contratación en Sanidad y Educación-, frente al mínimo del 13,2% anotado en la empresa privada. "La reforma laboral que hemos impulsado desde el diálogo social está logrando acabar con las contrataciones abusivas e injustificadas", valoró este viernes la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, recordando el propósito de estimular la contratación indefinida que motivó el cambio normativo.

La reforma laboral, que entró plenamente en vigor en el mes de abril de 2022 tras un plazo de tres meses para aplicar las modificaciones, eliminó el contrato por obra y servicio, que era uno de los más utilizados. Antes de adoptarse el cambio legal, esta fórmula extinta representó más de un tercio de los 1.681.550 contratos firmados en diciembre de 2021, solo superada por la figura del eventual por circunstancias de la producción. La desaparición de este tipo de contrato produjo a lo largo de 2022 el trasvase de trabajadores temporales a fijos, con un especial crecimiento de los fijos-discontinuos.

40,53 días de media

No obstante, más allá de reducir el volumen de contratos, la reforma legal también ha tenido como efecto colateral un acortamiento en la duración de las relaciones laborales temporales, ya que los extintos contratos por obra y servicio solían ser más largos que los eventuales por circunstancia de la producción, ahora predominantes en solitario entre los temporales. De acuerdo a los datos del SEPE, en diciembre de 2021, la duración media de los contratos por obra y servicios era de 65,3 días, frente al promedio de 35,97 días de los eventuales por circunstancias de la producción, que suponían el 47,5% de los contratos firmados.

Al observar todas las tipologías, la duración media de los contratos temporales en el último mes de diciembre antes de la entrada en vigor de la reforma laboral era de 45,62 días. Dos años después, ese dato se ha reducido a 40,53 días en 2023, un 7,21% por debajo de los 43,68 días en los que se situaba el promedio a finales de 2022.

En concreto, los contratos de menos de siete días ganaron peso el año pasado, a pesar de reducirse su volumen un 12% respecto a 2022. Se firmaron 3.184.240 acuerdos laborales de estas características, que representaron un tercio del total de contratos temporales firmados en todo el año. El 79,75% se concentraron en el sector servicios, donde se firmaron 212.062 contratos de este tipo, seguidos a mucha distancia por los 31.329 suscritos en industria y los 20.541 en agricultura. En 2023 se firmaron también 1.601.105 contratos de entre uno y tres meses y 1.117.554 de entre quince días y un mes.

Los contratos por circunstancias de la producción fueron los más utilizados entre las modalidades temporales, con 6,5 millones de firmas. Esta fórmula tiene una duración legal máxima de seis meses -ampliables a doce por convenio colectivo- para cubrir situaciones imprevistas y de 90 días en caso de ser previsibles. En este segundo supuesto, se penaliza la duración inferior a 30 días con una cotización adicional. En la modalidad de sustitución, la reforma laboral redujo la duración del encadenamiento de contratos necesarios para considerar a una persona fija de 24 meses en un periodo de 30 meses a 18 en un periodo de 24.

Impacto en los indefinidos

Respecto a los contratos indefinidos, su duración en el momento de la firma es evidentemente indeterminada. No obstante, un reciente estudio de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) apunta a que la reforma laboral tampoco ha mejorado la duración de los contratos fijos, dado que, aunque se ha estimulado esta fórmula, no se observan pautas de contratación más estables en el tiempo. Los economistas José Ignacio Conde-Ruiz, Manu García, Luis Puch y Jesús Ruiz fundamentan esa conclusión en el hecho de que los datos de empleo mantienen los tres patrones habituales de creación y destrucción de puestos: se contrata el lunes para despedir el viernes, se contrata solo para el fin de semana o se contrata el primer día de mes para despedir el último día.

"Se replica casi exactamente la situación anterior a la reforma en términos de estabilidad laboral para los trabajadores", señala el informe, en el que sostienen que la tasa de temporalidad "no es seguramente la mejor herramienta" para medir la precariedad laboral. "Hay que buscar otras formas de medir la precariedad que no se basen solo en la estructura por tipos de contratos, sino que tengan en cuenta también otras variables y en particular la duración real de los contratos", plantean.