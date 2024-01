Amaia Lopetegui, Gautena: "Las personas con autismo están envejeciendo y no sabemos cómo evolucionarán, hay carencias"

Como otras tantas entidades que atienden a personas con discapacidad, Gautena surgió por la inquietud de unos padres que, allá por los años 70, veían que el sistema no respondía a las necesidades de sus hijos con autismo. 45 años después, son una de las entidades más respetadas de Euskadi, disponen de servicios para atender a personas desde el nacimiento hasta la vejez y apoyan a unas 1.200 familias cada año. Amaia Lopetegui, directora de la asociación, nos habla de los retos que, como entidad y como colectivo, aún tienen por delante.

Gautena es una entidad con mucha historia en Guipúzcoa. Háblenos un poco de su historia. ¿Cómo surgió?La de Gautena es muy parecida a la de muchas otras historias. Año 1978, un año además crucial en todo el desarrollo autonómico, un grupo de familias con hijos con autismo se unió para crear esta asociación porque vieron que sus hijos, con grandes necesidades, no encajaban en los pocos recursos que existían, no había nada de apoyo para ellos. Hicieron un llamamiento en la radio para que unieran más padres y crearon la asociación. Una de las madres fundadoras está todavía en la junta directiva. Su visión fue, además, un poco distinta, pues desde el principio decidieron que el enfoque fuera muy profesional, que es algo que ha definido mucho a la entidad. Se fichó a un director técnico, se contó con el psiquiatra Joaquín Fuentes, de gran renombre en el mundo del autismo, y se empezó a dar forma a un proyecto que después ha crecido y ha ido siempre de la mano de las administraciones. Ahora mismo, somos la única entidad de autismo de Guipúzcoa.

Hace 45 años, apenas se sabía nada del autismo. ¿Cómo lo vivían las familias en 1978?No había información, y estas familias estaban muy perdidas, porque en realidad no sabían qué les pasaba a sus hijos, había mucho desconocimiento… y esa fue también una de las razones para movilizarse, porque, además, los que se movilizaron fueron familias con hijos con muchas necesidades de apoyo. Ahora mismo se diagnostica mucho autismo, pero muy distinto, en esos años se diagnosticaban solo los que tenían muchas necesidades de apoyo. En eso, afortunadamente, se ha avanzado mucho.

¿Cuántas familias empezaron y cuántas son ahora?No te sé decir con exactitud, pero no empezaron más de media docena y ahora estamos casi 1.200. Somos una provincia pequeña y eso nos permite manejarnos más fácilmente para llegar a ellas. Aunque nuestra forma de llegar es muy diversa, pues no es lo mismo personas que viven con nosotros los 365 días del año, que las que vienen a una sesión quincenal, participan en algún grupo de ocio o van a una charla… En los apoyos más intensivos, personas que apoyamos de manera cotidiana y estructural en recursos como educación, vivienda y centro de día, atendemos a unas 250 familias.

Gautena empezó como una asociación de padres y en la actualidad, sois referencia en País Vasco e incluso en España. ¿De qué servicios dispone?Nosotros gestionamos aquellos servicios que requieran de un nivel de especialización muy alto, con unas necesidades muy específicas. Con un orden más o menos cronológico -que no significa que todos las personas tengan que pasar por todos- disponemos de un servicio de atención temprana, en el que atendemos a más de 100 niños y niñas de 0 a 6 años; el servicio clínico, donde gestionamos todo el servicio de diagnóstico y tratamiento hasta los 18 años y en el que vamos de la mano del Servicio Vasco de Salud; el servicio educativo, donde ofrecemos 21 aulas estables insertadas en centros ordinarios en el que atendemos a 100 alumnos de hasta 20 años; y servicios para adultos, donde tenemos 92 adultos viviendo con nosotros y 140 en servicios de día. Aparte tenemos una serie de programas menos intensivos para personas que, con apoyos, pueden estar en entornos más ordinarios.

Gautena es pionera también en atender al autismo en la vejez, un tema bastante olvidado…Sí, porque lo que estamos viendo, también con Autismo España, es que hay muy poca literatura al respecto. Las personas diagnosticadas con autismo están envejeciendo ahora, y estamos viendo que hay una carencia, no sabemos cómo pueden evolucionar porque los programas convencionales no se pueden aplicar a las personas con autismo, y menos a las que requieren de más apoyo. No podemos anticiparnos y saber, por ejemplo, cuándo pueden empezar a desarrollar deterioro cognitivo. Como anticiparnos es uno de nuestros objetivos, estamos desarrollando un programa con la facultad de medicina y enfermería de la universidad del País Vasco para ver si podemos, de alguna manera, adaptar esas escalas ordinarias a nuestro colectivo para darles un apoyo diferenciado cuando empiecen a entrar en la vejez y hacer programas lo más personalizados posible, más flexibles, aunque eso siempre sea un reto difícil.