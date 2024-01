Israel recupera su proyecto de isla artificial en la costa de Gaza en respuesta a la propuesta europea de una conferencia de paz

Una isla artificial a cinco kilómetros de las costas de Gaza. La idea no es nueva. Es una propuesta que Israel hizo hace años y que ahora —cuando la Unión Europea quiere negociar la paz en la Franja— recupera para evitar hablar, por ejemplo, de un Estado palestino. El Gobierno israelí resucita el plan para levantar una isla-puerto, pero niega que vaya a ser para alojar temporalmente a los gazatíes.

Israel y la UE chocan

Según la versión de Bruselas, el ministro israelí de Exteriores, Israel Katz, utilizó una reunión de alto nivel de ministros de la UE para anunciar y promover un plan de construcción de una isla artificial frente a la costa de Gaza. El encuentro no era realmente para eso. Tenía por objeto debatir la crisis humanitaria de la Franja y los posibles pasos a dar para una resolución pacífica del conflicto entre Israel y Palestina.

Pero Kaatz, lejos de hablar de cómo poner fin a la tragedia y buscar soluciones, presentó el proyecto de una isla artificial en el Mediterráneo, cerca de la costa de Gaza. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, que había calificado la reunión de "excepcional", afirmó que la intervención del ministro hebreo había sido "irrelevante".

Borrell, algo más que decepcionado

La ministra de Exteriores belga con Borrell en una reunión en Bruselas. SIERAKOWSKI FREDERIC

Según fuentes diplomáticas citadas por Euronews, Katz puso a los presentes en la reunión dos vídeos reciclados que dejaron a los ministros "perplejos". "Nos enseñó un par de vídeos que tenían poco o nada que ver con los temas que estábamos discutiendo", dijo después Borrell a la prensa.

La UE quería negociar la celebración de una conferencia de paz para Palestina, a lo que Israel contestó con la proyección de dos vídeos que no parecían tener nada que ver. El primero promovía un proyecto de infraestructura ferroviaria que conectara Gaza con el territorio palestino ocupado de Cisjordania. El segundo, una isla artificial en el mar Mediterráneo, frente a la costa de Gaza, que serviría de centro comercial para conectar la Franja con el resto del mundo.

¿Una isla para alojar a los gazatíes?

A propósito del proyecto, el Ministerio de Exteriores israelí niega rotundamente que durante la reunión Katz mencionara la idea de alojar temporalmente a los gazatíes en esa isla, como por ejemplo ha informado The Guardian. "Nunca dijo tal cosa, y no existe tal plan", ha dicho ese ministerio a The Times of Israel.

El ministro sí presentó a sus homólogos europeos un plan para construir un puerto para Gaza en una isla artificial con el fin de controlar las mercancías entrantes, un plan que impulsa desde hace unos años. Según Exteriores, Katz mencionó que también se podrían construir viviendas en la isla, pero no mencionó nada que tuviera que ver con el realojamiento de palestinos allí.

Es lo que confirma Bruselas. Según la fuente diplomática que cita Euronews, en el encuentro con la UE Katz no sugirió que la isla pudiera utilizarse para alojar a gazatíes, ni vinculó la iniciativa a la llamada solución de los dos Estados.

Un proyecto de 2011, renovado en 2017

El proyecto de infraestructuras se remonta a la época de Katz como ministro de Transportes de Israel. Fue presentado por primera vez en 2011 y luego, de nuevo, en 2017, como "una respuesta a una realidad que es mala para los palestinos y no buena para Israel", se dice en el propio vídeo.

Según Tel Aviv, esa isla potenciaría la economía de la Franja de Gaza. Proporcionaría a los palestinos una "puerta humanitaria, económica y de transporte al mundo sin poner en peligro la seguridad de Israel", dice la voz en off. El vídeo presenta el proyecto como si se tratara de una urbanización de lujo en alta mar.

Gaza, sin puerto ni aeropuerto Gaza carece de puerto marítimo y de aeropuerto desde que los que había fueran destruidos por Israel durante la Segunda Intifada. Los planes para construir un nuevo puerto se han debatido desde los Acuerdos de Oslo de 1993. Sin embargo, la iniciativa "nunca ha salido adelante ya fuera por por los bombardeos israelíes o por las restricciones impuestas a los materiales de construcción", escribe Charlie Hoyle en 'The New Arab'. Esto último es una manifestación más del bloqueo que Israel impuso a Gaza cuando Hamás ganó las elecciones palestinas en 2006.

Cómo sería la isla-puerto

El vídeo promocional de la isla asegura que ésta se ubicaría a 3 kilómetros de la costa gazatí. Mediría 4 kilómetros de largo y 2 de ancho, con una superficie de unas 526 hectáreas. Incluiría un puerto comercial y otro de mercancías. Habría también una planta desalinizadora y una central eléctrica, además de instalaciones logísticas y de almacenaje.

En la promoción se menciona incluso la posibilidad de un aeropuerto. Finalmente, una carretera comunicaría el conjunto con la Franja de Gaza. Ésta incluiría un puente que Israel podría levantar en cualquier momento para cortar el acceso.

Por supuesto, Tel Aviv se reserva el control de la seguridad en las millas maritimas que rodearían la isla y, además, realizaría inspecciones en el puerto. Según la propuesta de 2017, una fuerza policial internacional se encargaría sólo de la seguridad en la isla y de los puestos de control en el puente.

¿Cómo se pagaría? Según el plan de Katz, la isla-puerto se levantaría gracias a inversores o donantes internacionales. "Sera financiada, construida y propiedad internacional... y construida a unas tres millas de la costa de Gaza", dice el vídeo.