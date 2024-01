Varios activistas de Greenpeace escalan el Museo Reina Sofía para pedir un alto el fuego en Gaza

Un grupo de activistas de Greenpeace ha escalado este miércoles el Museo de Arte Reina Sofía para denunciar los ataques de Israel en Gaza y reclamar un alto el fuego. Los denunciantes han ascendido por los ascensores de cristal de este icono del arte desplegando una varias pancartas.

En una acción distinta a las habituales, al no ser ambiental, la organización ha elegido el Reina Sofía porque alberga el mítico cuadro 'Guernica', de Pablo Picasso, símbolo de la representación pictórica del sufrimiento de la población civil española durante la guerra civil, han explicado fuentes del grupo ecologista.

Los activistas han desplegado un gran cartel con la ilustración del artista estadounidense Shepard Fairey 'Obey', en donde se muestra a un niño palestino lleno de sangre y un mensaje: 'Can you hear us?' ('¿Nos estáis oyendo'?).

La idea, que se ha llevado a cabo en colaboración con la organización de apoyo a los fotoperiodistas palestinos Unmute Gaza, es rendir homenaje a los fotógrafos y periodistas "que, arriesgando sus vidas, informan desde la zona de conflicto para llamar la atención sobre la pesadilla de muerte, dolor y destrucción que se está viviendo en la zona".