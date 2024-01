Sofía Vergara explica por primera vez su divorcio de Joe Manganiello

Aunque este 2024 ha empezado bastante movido para Sofía Vergara, con una serie de la que es protagonista absoluta, Griselda, estrenándose en Netflix, y con una entrevista, la que concedió a Pablo Motos en El hormiguero, haciéndose viral internacionalmente, su 2023 no fue tampoco nada sencillo.

Sobre todo por su divorcio, después de siete años de matrimonio y diez de relación, del también actor Joe Manganiello. Aunque ambos han rehecho ya sus vidas —ella ha sido vista en varias citas con un conocido cirujano mientras que el intérprete de Magic Mike hizo oficial su relación con Caitlyn O'Connor hace un mes— siempre quedó la duda de por qué se les había acabado el amor.

En un principio, y debido a algunas fuentes cercanas a la pareja, se rumoreó que había sido el alcohol la causa de la ruptura, dado que Sofía sí bebe mientras que Manganiello es abstemio desde hace 21 años. Sin embargo, la intérprete de Modern Family ha explicado en una reciente entrevista con El País que había una razón mayor: los posibles hijos.

A sus 51 años, Vergara ha asegurado sentirse en una etapa de su vida "muy completa". "En mi carrera he hecho mucho más de lo que soñaba. Jamás soñé con ser actriz. Fue un accidente", ha declarado, explicando además que ahora lleva "cuatro años presentando America’s Got Talent", un programa en el que se divierte "muchísimo", a lo que hay que sumar su nueva serie y su propia "marca de ropa y de belleza".

"Ni se me ocurre quejarme de nada", ha añadido. Sin embargo, toca entonces preguntar en qué etapa de su vida se siente a nivel personal, más íntimo. Y ahí es cuando la intérprete colombiana no duda en sincerarse. "Bueno, soy una mujer recién divorciada de mi segundo esposo [se casó por primera vez cuando tenía 18 años, con el también colombiano Joe Gonzalez], con el que estuve 10 años", ha comenzado.

Inmediatamente, Sofía da la clave sobre por qué "se rompió" su matrimonio: "Porque mi marido era más joven, quería tener hijos y yo no quería ser una mamá vieja". Para ella, eso "no es justo para el bebé". "Respeto a quien lo hace, pero eso ya no es para mí. Ya tuve un hijo [Manolo] a los 19 años, que ahora tiene 32 años, y estoy lista para ser abuela, no madre", ha agregado.

"Así que, si se presenta el amor, tiene que venir ya con hijos. Yo ya estoy casi con la menopausia, es una ley natural de vida. Cuando mi hijo sea papá, que me traiga al bebé un rato y luego se lo devuelvo y sigo con mi vida, es lo que toca", ha finalizado la actriz de Barranquilla.