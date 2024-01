Sofía Vergara se pronuncia por primera vez sobre su entrevista en 'El Hormiguero': "Hay muchas cositas que sí eran verdad"

La entrevista que concedió Sofía Vergara en El Hormiguero lleva semanas coleando, pues no solo causó polémica en España, sino que cruzó el charco y se comentó incluso en Estados Unidos. Sin embargo, Pablo Motos dio su versión recientemente sobre lo sucedido, algo a lo que ahora se suma la propia actriz.

La intérprete, que acudió al programa de Antena 3 para promocionar Griselda, su serie de Netflix, se mostró cortante con el presentador y le respondió tajantemente a muchas preguntas. Esto hizo que mucho acusaran al valenciano de incomodarla o de hacerle preguntas inapropiadas, y también hizo que aplaudieran a la invitada por su forma de contestar y ponerle los puntos sobre las íes.

Aun así, parece que nada de esto fue del todo real, tal y como Motos sostuvo la pasada semana: "Viene Sofía Vergara, conectamos muy bien y le digo: 'Vi una entrevista tuya con Kevin Hart donde no le dejabas caminar y estabas todo el rato vaciándole y él vacilándote a ti'".

"'Si pudiéramos hacer como si fuésemos dos viejos amigos, y me vacilas, y te vacilo...'. Ella dijo que sí. Bajamos al plató, hicimos un programa de puta madre, nosotros nos lo pasamos muy bien, solo hay que ver el programa", defendió él.

Pero no ha sido hasta este fin de semana cuando se ha conocido la versión de Sofía Vergara, que coincide con la del rostro de Antena 3. "La entrevista con Pablo fue como amigos. A mí me dijeron 'para que sea chistoso, métete con él'", aseguró al programa mexicano Ventaneando.

"No hay ningún problema, yo no tengo ningún problema con él, lo adoro, me encanta su programa", sostuvo. "Estábamos tomándonos el pelo entre los dos".

"Sin embargo, lo que dijiste se ha convertido en una bandera para defender a los latinos", le preguntó la reportera, en referencia cuando debatieron en El Hormiguero sobre su acento al hablar en inglés. "Hay muchas cositas que sí eran verdad, pero nada fue con mala intención", respondió entonces Sofía Vergara.