Mucho se lleva hablando de Pablo Motos y de El Hormiguero, y no solo en España, también al otro lado del charco, donde han criticado tanto como aquí la entrevista que le hizo el pasado 8 de enero a Sofía Vergara. Sin embargo, no ha sido hasta una semana después cuando el presentador ha dado su opinión, aunque en términos más generales, al hablar sobre los haters.

El rapero granadino Saiko fue el invitado de este lunes y, durante la entrevista, además de hablar sobre su música, el valenciano quiso preguntarle por cómo lleva el tema de las críticas.

"En el éxito es inevitable un efecto secundario, que es la envidia. Entonces aparecen los haters, que cuanto más éxito tienes, más suben", comentó Pablo Motos, antes de que el artista contestara.

El músico confesó que suele ignorar este tipo de comentarios. Pero, tras sus palabras, el presentador continuó hablando de su visión: "No lo digo con ánimo de provocar, pero es un poco hipócrita que los mismos que son muy sensibles con los colectivos marginados, con la salud mental y con el cambio climático, diez minutos después están intentando destruir a una persona por su físico, por su éxito o por una frase que ha dicho".

"Lo digo de corazón, yo creo que no se dan cuenta de que provocan cosas bastante más graves de lo que creen cuando teclean, porque provocan depresiones, suicidios en gente joven, que no es ninguna broma", continuó diciendo el conductor de El Hormiguero.

Entonces, el valenciano defendió que no les llama haters: "A mí me gusta llamarles claramente... No quiero provocar, pero el nombre es acosador o acosadora". Además, aseguró que un psicólogo especializado en redes sociales le dijo que este tipo de personas tienen "dos problemas comunes: falta de autoestima, que tienen poca, y envidia, que tienen mucha".

"Sería interesante que le diesen una vuelta. Que intentasen ser felices en vez de usar su energía para joder a los demás, saldríamos todos ganando", opinó. "No lo digo con ánimo de provocar, aunque seguramente, provocará".