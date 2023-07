El alcohol, posible causa de la separación entre Joe Manganiello y Sofía Vergara

Tal y como ha informado el portal de noticias norteamericano TMZ, ha sido este miércoles cuando Joe Manganiello ha solicitado de forma oficial el divorcio de Sofía Vergara, después de que este martes saliese a la luz que la pareja se había separado. Ahora, además, ya aparecen las primeras razones del porqué de esta sorpresiva ruptura.

Según explican desde el medio, en los documentos judiciales el intérprete de 46 años ha citado diferencias irreconciliables como la razón de la separación, si bien también se sabe ahora que ambos tenían un acuerdo prenupcial por el que cada cual mantendrá sus propios bienes anteriores y acumulados durante su matrimonio. Al no tener hijos en común, se espera que sea un divorcio sencillo.

Una fuente ha añadido algo de contexto a la separación. "Sofía y Joe llevan distanciados desde ya hace un tiempo para encarar mejor su futuro. Ambos han tratado de resolver las diferencias, pero ahora están centrados en otras facetas de sus vidas", ha declarado.

Asimismo, otro informante ha hablado con la revista People y ha dejado caer que aún se quieren, no siendo por supuesto una infidelidad la causa del The End a su su historia de amor. "Nunca he visto a dos personas tan enamoradas, tan apasionadas, tan felices. Siempre estaban riéndose, cariñosos y alegres. Había un brillo mágico a su alrededor. Ambos son personas cabales que tienen los pies en la tierra", ha explicado.

Sin embargo, la monotonía es clave para entender este final: "Ellos cien por cien que se aman y se respetan, pero una vez que esa pasión inicial va muriendo y otras áreas [de sus vidas] se van interponiendo, las pequeñas diferencias se hacen demasiado grandes. Tenían diferencias sobre cómo debían avanzar sus vidas y eso les provocó estrés".

Por otra parte, ha sido el Daily Mail quien ha hablado con otra fuente que ha dado con el quid de la cuestión de la separación: el alcohol. "Por supuesto, el hecho de que Sofía no sea una persona sobria ha tenido un impacto en su matrimonio", ha dicho, recordando que Manganiello lleva 21 años sin probar el alcohol mientras que la colombiana sí que lo consume con frecuencia.

"Ya le advirtió sobre esto cuando comenzó a salir con ella y nuevamente antes de casarse con ella", ha continuado, así como que Joe "no pensó" en "cambiar" a Vergara de ninguna manera, pero tampoco supo ver "las implicaciones" que sus hábitos de bebida iban a tener en la rutina diaria del matrimonio.

La actriz ha compartido varias veces en sus redes sociales imágenes donde aparece bebiendo alcohol, si bien otra fuente le ha puntualizado al medio que Sofía “no podría haber apoyado más” la sobriedad del actor a lo largo de estos años.