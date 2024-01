New Hampshire, segunda parada del camino republicano a la Casa Blanca: qué debe pasar para que Haley sea alternativa real a Trump

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, se ha retirado de la competición para lograr la nominación del Partido Republicano para la presidencia de Estados Unidos. Nikki Haley ha conseguido lo que buscaba: el bipartidismo. La exgobernadora de Carolina del Sur quería que en las primarias republicanas sólo estuvieran Donald Trump y ella, sin más distracciones, sin más candidatos.

A medida que la carrera llegaba al último día, había pocas señales de que la salida de DeSantis fuera a transformar las posibilidades de ganar de Haley"

"En un momento de esta campaña, éramos 14 los candidatos. Pero hoy, ¡es oficialmente una carrera de dos personas entre Donald Trump y yo!", dice Haley en un correo electrónico de recaudación de fondos, enviado poco después de conocerse la noticia de que DeSantis se retiraba de la carrera. Pero como dice The New York Times, "puede que Haley no esté a la altura de sus expectativas".

Durante meses, los enemigos de Trump en el Partido Republicano han defendido que la única manera de derrotarle era reducir la pugna a un cara a cara; solo un candidato (candidata) frente al expresidente. "Ese deseo se hizo realidad cuando Ron DeSantis puso fin a su candidatura. Y, sin embargo, a medida que la carrera llegaba al último día, había pocas señales de que la salida de DeSantis fuera a transformar las posibilidades de ganar de Haley", leemos en el diario neoyorquino.

Los candidatos que se han ido están con Trump

La lucha entre Haley y Trump estado por estado para elegir al candidato presidencial republicano puede no resultar exactamente como ella esperaba. "La forma en que el campo de 14 personas se ha reducido últimamente ha jugado en su mayoría a favor del expresidente", asegura Anthony Zurcher, corresponsal de la BBC en EE UU.

La forma en que el campo de 14 personas se ha reducido últimamente ha jugado en su mayoría a favor del expresidente"

Quienes se han retirado de la batalla han expresado su apoyo a Trump. Los últimos en hacerlo han sido el propio DeSantis y antes que él, Vivek Ramaswamy. El gobernador de Florida hizo algo más que eso: disparar contra Haley. La calificó de parte de "la vieja guardia republicana de antaño, una forma reenvasada de corporativismo recalentado".

Esa idea, la de que Haley es una "globalista amante de las élites", es central en el argumentario trumpiano contra ella. De modo que el cuándo y el cómo de la retirada de DeSantis "podría haber ayudado a sellar la victoria de Trump", opina Zurcher.

Encuestas: en New Hampshire ganará Trump

Ahora toca New Hampshire. Los caucus son allí este martes 23 (será ya en la madrugada del 24 cuando empecemos a saber algo del resultado a este lado del Atlántico). Aunque hace unos días alguna encuesta situaba a Haley a un sólo punto de Trump, los últimos sondeos dan un pronóstico menos favorable para esta norteamericana hija de padres sij.

El expresidente ostenta una cómoda ventaja de más de diez puntos. Según la última encuesta publicada este domingo por CNN y la Universidad de New Hampshire, Trump obtendría un 50% de intención de voto frente al 39% que alcanzaría Haley. Y eso que los votantes republicanos de New Hampshire son más moderados.

Haley puede consolarse con que tiene un 58% de apoyo entre los que piensan votar en las primarias republicanas pero están registrados como no declarados. También se sitúa por delante de Trump entre los votantes con título universitario (50% de Haley frente a 38% de aquel). Y, como se espera, tendría el 71% de los votos de los que se consideran ideológicamente moderados.

"Si Haley no vence a Trump, o al menos se queda cerca, puede que le cueste esbozar una justificación para seguir contra el expresidente y convencer a los donantes de que sigue siendo una buena inversión financiera", opina Stephen Collinson en CNN.

Carolina del Sur, esperanza de Haley

Para Haley, según los expertos de CNN, es la última oportunidad para romper la inercia positiva de Trump, vencedor destacado en Iowa y clarísimo favorito de cara al llamado "supermartes" del 5 de marzo. Ese día se celebrarán primarias en Alabama, Arkansas, California, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, Carolina del Norte, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, y Virginia.

Antes de eso votará Carolina del Sur, estado natal de Haley del que fue gobernadora entre 2011 y 2017. Es su gran esperanza, porque una derrota la condenaría al fracaso con casi toda seguridad y de manera casi inevitable. Sin embargo, las encuestas dicen que también allí Trump tiene una amplia ventaja.

Haley insiste: Trump está mayor

La ex embajadora de EE UU ante las Naciones Unidas continúa apuntando a los errores verbales del expresidente. El domingo se lanzó a destacar la aparente confusión de Trump días antes sobre ella y la ex presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi. En su campaña, Haley está insistiendo una y otra vez en que si Joe Biden está mayor, Trump también.

"Trump sigue y sigue, varias veces, diciendo que yo impedí la seguridad el 6 de enero en el Capitolio. Yo ni siquiera estaba cerca del Capitolio. Yo no estaba en el cargo", dijo Haley en un mitin para las primarias de New Hampshire. "La realidad es que estaba confundido. Estaba confundido del mismo modo que Biden iba a iniciar la Segunda Guerra Mundial. Estaba confundido de la misma forma que dijo que se presentaba contra el presidente Obama", declaró ante la multitud.

Pero Trump tiene otros muchos defectos que, sin embargo, pasan desapercibidos para Halley. De cosas como los 91 cargos por delitos estatales y federales que enfrenta el expresidente la republicana no habla.

"Era fácil atacar a Trump mucho antes de que fuera presidente, cuando no era más que un glorioso agente inmobiliario de Manhattan con un largo historial de estafas y negocios turbios. Ahora, atacar al ex presidente en cuestiones salvajemente sustanciales es más fácil que resolver un rompecabezas de una sola pieza", escribe Rex Huppke en su columna de opinión del USA Today.

¿Qué puede frenar a Trump?

Parece que nada. Las causas que le citan regularmente con los tribunales han servido para aumentar su popularidad entre los republicanos y para recaudar más fondos. Es, por supuesto, el favorito republicano con un 49% en la última encuesta de Reuters/Ipsos. Lejos de esconderse o de salir por la puerta de atrás, como hemos visto en otros casos, Trump entra y sale de los juzgados pavoneándose. Y le funciona.

El expresidente se enfrenta a otros cuatro procesos penales, incluido un caso federal en el que se le acusa de trabajar para anular los resultados de las elecciones de 2020 en el período previo a los violentos disturbios en el Capitolio de Estados Unidos por parte de sus partidarios el 6 de enero de 2021.

Otro caso penal federal también presentado por el fiscal especial Jack Smith acusa a Trump de acaparar ilegalmente documentos clasificados en su finca de Mar-a-Lago, en Florida, y de obstruir los esfuerzos del Gobierno para recuperarlos. Además, está la acusación de falsificar registros comerciales en relación con pagos de dinero por silencio a una actriz porno, así como de una apelación separada del veredicto en una demanda presentada por la columnista E. Jean Carroll.

El juicio del caso de subversión electoral, en marzo

También se acusa a Trump, en Georgia, por los esfuerzos para anular su derrota electoral de 2020 en el estado. Y está pendiente que el Tribunal Supremo dirima la causa de su inhabilitación como candidato republicano en los estados de Colorado y Maine.

El expresidente se ha declarado inocente de todos los cargos, y ha denunciado los procesos como esfuerzos políticamente motivados para descarrilar su intento de recuperar la Casa Blanca.

Este lunes, el secretario de Justicia de EE UU, Merrick Garland, se ha mostrado a favor de un "juicio rápido" en el caso de subversión electoral contra Trump. Es lo que defiende el fiscal especial Jack Smith, que el asunto "requiere un juicio rápido por interés público". El inicio de la vista está previsto para marzo. Tal vez entonces Trump ya haya ganado la nominación republicana.