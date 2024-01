Trump recuerda las bombas de Hiroshima y Nagasaki para defender que los presidentes tengan "inmunidad total"

El precandidato a la Presidencia de Estados Unidos por el Partido Republicano Donald Trump ha defendido que los presidentes del país tengan "inmunidad total" y ha puesto para ello el ejemplo de las bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki, en Japón, al final de la Segunda Guerra Mundial.

"Harry Truman no lo habría hecho si pensamos en Hiroshima. No fue precisamente una buena acción, pero seguramente puso fin a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Nagasaki. No lo habría hecho porque habría dicho 'No quiero hacerlo porque mis rivales me imputarán'", ha argumentado durante un acto de campaña en Manchester, New Hampshire.

"Tienes que dar a los presidentes inmunidad total y absoluta", ha remachado. La bomba atómica mató a 150.000 personas solo en Hiroshima, según estimaciones.

En un largo discurso de 90 minutos, Trump ha defendido además a los manifestantes que asaltaron el Capitolio el 6 de enero de 2021 y ha destacado la labor del primer ministro húngaro, Victor Orbán. "Está bien tener a un hombre fuerte gobernando ese país", ha resaltado.

Trump está siendo procesado por sus intentos de subvertir los resultados de las elecciones de 2020, cuando no pudo ser reelegido en unos comicios en los que se enfrentaba al actual presidente, Joe Biden. También está siendo investigado por un posible fraude con sus empresas.