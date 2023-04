El expresidente de los Estados Unidos Donald Trump se declaró este martes "no culpable" de los 34 cargos que se le imputaron en relación a un pago irregular que habría realizado en 2016 para comprar el silencio de la actriz porno Stormy Daniels. Su presencia en el tribunal de Manhattan (Nueva York) –histórica por suponer la primera imputación de un presidente estadounidense– culminaba una gran expectación que el propio Trump había alimentado durante semanas. Después de su declaración de este martes, no tendrá que regresar a una audiencia presencial hasta el 4 de diciembre, también en Nueva York.

Como se pudo saber finalmente, la treintena de cargos en su contra consisten en distintos tipos de "falsificación de registros mercantiles". Todos ellos son considerados "violaciones del artículo 175.10 del Código Penal" y se definen como "intento de defraudar y de cometer otro delito" y de esconderlo. Según los primeros análisis de algunos medios, las violaciones a dicho artículo podrían costarle a Trump varios años de cárcel. Además, el fiscal Alvin Bragg aclaró en un comunicado posterior que los cargos se basan en tres pagos distintos e irregulares: el primero, de 30.000 dólares, a un conserje de la Torre Trump que aseguraba conocer el caso de un hijo ilegítimo de Donald Trump; un segundo pago de 150.000 dólares a "una mujer que alega haber tenido una relación sexual con Trump"; y un tercero, el pago de 130.000 dólares "al abogado de una actriz porno".

Por su parte, la defensa del expresidente calificó de repetitivos los cargos y al proceso como algo "totalmente político". "No hay nada. No se alega ningún delito federal, ni que se haya cometido contra ninguna ley estatal. No alega cuál es la declaración falsificada. Es realmente decepcionante, es triste y vamos a luchar", dijo su abogado Todd Blanche tras concluir la vista.

"Estos son delitos graves, independientemente de quién seas. No normalizaremos una conducta criminal grave", resaltó el fiscal Bragg en su comparecencia, quien insistió en las artimañas realizadas por Trump y su entorno para encubrir sus conductas. "El acusado ha hecho declaraciones falsas repetidas veces y ha instado a otros para que también las hagan (...) Para hacer los pagos han usado compañías pantalla y han falsificado documentos", apuntó.

Trump no hizo declaraciones al salir del tribunal –prometió que se dirigiría a sus seguidores una vez estuviese de vuelta en su residencia de Mar-a-Lago (Florida)–, pero sí se manifestó públicamente antes. "Wow, van a arrestarme. No puedo creer que esto esté pasando en Estados Unidos", publicó en su cuenta de la red social Truth Social. Y es que el magnate estadounidense lleva semanas caldeando el ambiente y fomentando las teorías de la conspiración contra el fiscal Bragg y contra el juez Juan Merchan, quien, según la CNBC, le afeó su conducta en redes sociales.

Si bien todo esto hacía temer que se pudieran repetir imágenes como las vistas en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021 –y la ciudad de Nueva York se reforzó en consecuencia– seguidores y detractores se concentraron en las inmediaciones del tribunal sin que se produjeran incidentes reseñables. De hecho, según destacaba el martes la agencia Efe, la concentración de centenares de seguidores quedó en un fiasco por su escaso número y por la presencia de otro grupo contrario a Trump que reventó la concentración con una cacerolada.

No es "el centro de atención" de Biden

La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, aseguró ayer que, si bien el presidente Joe Biden está "obviamente" al tanto de la imputación de su predecesor, Donald Trump, este asunto "no es el centro de su atención". "El presidente se va a centrar en el pueblo estadounidense, como hace todos los días. Esto no es algo en lo que se centre. Se va a centrar en cosas como asegurarnos de que seguimos bajando los precios", dijo.