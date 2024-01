Sarah Ferguson habla del cáncer agresivo que padece: "Ha sido un 'shock', pero estoy de buen humor"

Apenas seis meses después de haber sido tratada de un cáncer de mama, Sarah Ferguson ha sido diagnosticada de un cáncer de piel agresivo. Se trata de un melanoma maligno, una forma de cáncer de piel, después de que le extirparan varios lunares, uno de los cuales fue identificado como canceroso.

Según un portavoz de la duquesa de York, de 64 años, esta tiene "buen humor", a pesar del diagnóstico. Además, indica que deberá someterse a más pruebas para garantizar que el cáncer haya sido detectado en las primeras etapas.

Algo que ha corroborado la exmujer de Andrés de Inglaterra, que ha hablado de este nuevo contratiempo de salud con el que le ha tocado lidiar. "Me he estado tomando un tiempo para mí misma, ya que me diagnosticaron melanoma maligno, una forma de cáncer de piel. Mi segundo diagnóstico después de que me diagnosticaran cáncer de mama este verano y me sometieran a una mastectomía y una cirugía reconstructiva", explica.

"Gracias a la vigilancia de mi dermatólogo, el melanoma fue detectado. Naturalmente, otro diagnóstico de cáncer ha sido un shock, pero estoy de buen humor y agradecida por los mensajes de amor y apoyo que he recibido", asegura.

Además, la duquesa ve bien momento para crear conciencia con las revisiones médicas. "Creo que mi experiencia subraya la importancia de comprobar el tamaño, la forma, el color, la textura y la aparición de nuevos lunares que pueden ser un signo de melanoma. Estoy súper agradecida a los médicos que me han tratado y a la Clínica MAYRLIFE por cuidarme tan bien durante las últimas semanas, dándome mi tiempo para recuperarme. Ahora estoy descansando con mi familia en casa", señala.

"Piensas en tu propia muerte"



Hace unos meses, Sarah Ferguson se sinceraba tras el diagnóstico del cáncer de mama, que tildaba de "aterrador". En su pódcast, la duquesa de York revelaba que se sometió a una mastectomía simple. Además, intentaba concienciar a la población sobre la importancia de hacerse pruebas médicas para un pronóstico precoz. "No me importa si nadie quiere oírme, le digo a la gente que se haga las pruebas".

Sobre el diagnóstico de la enfermedad, indicaba. "Es algo que da miedo a cualquier miembro de una familia. Realmente, empiezas a pensar en tu propia muerte. Es una llamada de atención y tienes que empezar a pensar: ¿Cómo voy a lidiar con esto?".