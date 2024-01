Sergio Peris-Mencheta anuncia que tiene cáncer y necesitará un trasplante de médula: "Me siento más aterrorizado que nunca"

Sergio Peris-Mencheta ha anunciado que sufre cáncer. El actor, también director y productor, ha explicado que se encuentra actualmente en pleno proceso de quimioterapia y que tendrá que someterse posteriormente a un trasplante de médula.

"Estoy como solo saben los que han vivido una situación similar a la mía. Me siento más vulnerable, aterrorizado y pequeñito que nunca, y valorando desde hace ya unos meses cada uno de mis pasos sobre la tierra", ha dicho en sus redes el actor, que saltó a la fama por su trabajo, a finales de los noventa, en Al salir de clase.

En ese sentido, confiesa: "Siempre he conseguido las cosas buenas de la vida, y siempre me he sentido culpable de ello, para ser honesto. Es un sentimiento realmente molesto de no merecerlo, que ha estado conmigo desde mi primera llamada a la selección española de rugby, en algún lugar alrededor de 1991, y nunca me ha dejado".

En este post de Instagram, además, habla de su trayectoria profesional, que le ha llevado a trabajar "con las mentes teatrales más brillantes, interpretando personajes fascinantes".

También habla de su vida personal: "Siempre me ha recompensado solo con la mejor compañía. Estoy perdidamente enamorado de Marta, que cada día me hace sentir querido y amado".