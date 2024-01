Carmen Calvo se desmarca de Ribera y dice que sus palabras "no forman parte de lo que sentimos" en el PSOE

La exvicepresidenta del Gobierno y diputada del PSOE Carmen Calvo se ha desmarcado este sábado de las declaraciones de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, sobre el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón al señalar que "no forman parte de lo que nosotros sentimos".

Instantes después de estas declaraciones de Calvo ha llegado Ribera, que ha entrado al Palacio de Congresos y Exposiciones (Palexco), donde se lleva a cabo la Convención Política del PSOE sin hacer declaraciones. "No tengo nada que decir", ha indicado.

"Yo creo que no pasa más allá de unas declaraciones que no forman parte de lo que nosotros sentimos, respetando, como ha dicho el ministro Bolaños, el ministro Marlaska, el ministro Planas, las resoluciones que adopta el Poder Judicial, nos gusten o no nos gusten", ha indicado Calvo.

Además, ha señalado que "en algún momento se pueden hacer declaraciones más o menos acertadas" pero ha querido dejar claro que el PSOE "no tiene mácula" sobre el respeto a las instituciones y a las competencias que desempeña cada una de ellas.

"Creo que mi partido ha dado pruebas más que suficientes a lo largo del tiempo, de mucho tiempo, de entender institucionalmente muy bien nuestro país y de respetar los ámbitos de competencia de los poderes del Estado", ha afirmado a su llegada a la Convención Política del PSOE.

Ribera dijo este viernes que el juez García Castellón tiene "cierta querencia" a pronunciarse en "momentos políticos sensibles", tras insistir el juez en la tesis terrorista en la causa sobre 'Tsunami Democràtic', en la que investiga al expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, por un presunto delito de terrorismo.