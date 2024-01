Marta Peñate se sincera sobre los efectos secundarios que está sufriendo por su tratamiento de fertilidad

Marta Peñate continúa en pleno proceso de fertilidad para conseguir convertirse en madre junto a Tony Spina. No obstante, este es un proceso complejo que, además, le está trayendo numerosos efectos secundarios.

La influencer ha contado a sus seguidores los cambios que está experimentando debido a las pastillas que se está tomando. Eso sí, la que fuera concursante de Gran Hermano ha querido ser completamente sincera con sus seguidores.

La exconcursante de Supervivientes hace apenas unos días se mostró ilusionada porque se iba a someter a la tan esperada transferencia de embriones. Si bien, un contratiempo ha provocado que se pospongan todos sus planes, en concreto, un folículo hemorrágico.

Marta Peñate junto a Tony Spina. @martapenateamador(INSTAGRAM)

Por el momento, la colaboradora de televisión sigue con sus tratamientos de fertilidad, los cuales le están generando una serie de efectos secundarios de los que ha hablado con total transparencia. "Las pastillas me están engordando", reconocía la canaria junto a Tony Spina. "¿Las pastillas? ¿Y esto?", comenta entre risas el italiano mientras graba un cachopo. Tras ello, Peñate responde: "No amor, esto es un suplemento".

Al llegar a casa, la influencer se ha quitado el antojo con un helado, y las bromas de su pareja han continuado: "Te engordan las pastillas, ¿no? El cachopo y ahora..." "Tony, las pastillas me están engordando. Esto no es todos los días. Estoy más hinchada por las pastillas", ha reconocido Marta Peñate.

Pese a los problemas que está teniendo, ella mantiene su ilusión intacta por quedarse embarazada: "Ahora mismo mi mayor preocupación es el tema del embarazo. Me diréis que me relaje, pero es que no puedo, porque lo único que quiero es hacerme la transferencia, ya y que sea lo que Dios quiera, me quede embarazada o no".