Laura Escanes reacciona al revuelo generado por las indirectas de Álvaro de Luna en su última canción

Los cantantes suelen aprovechar sus canciones para expresar todo aquello que de otra manera no pueden. Las letras de los temas acostumbran ser una auténtica declaración de intenciones sobre algo y, como no, uno de los asuntos principales es el amor y el desamor. De esto, algunos artistas como Shakira y Miley Cyrus son ya expertos y, a este grupo, ahora hay que añadir a Álvaro de Luna.

El artista, que hace tan solo unos meses rompió con la influencer Laura Escanes, ha aprovechado el lanzamiento de su nuevo tema, Suerte, para lanzar varias indirectas. Ante esto, la catalana no ha dudado en responder el artista con una contundente afirmación.

Así, la creadora de contenido ha roto su silencio a través de Threads de Instagram: "Con lo tranquilita que estaba yo". Lejos de quedarse ahí, en sus historias también compartía la canción Qué triste de Hens y Xavibo haciendo hincapié en el verso: "Dice más cómo te vas que cómo llegas".

Laura Escanes contesta a Álvaro de Luna. @lauraescanes (INSTAGRAM)

A la influencer no le ha debido de sentar muy bien las afirmaciones de los versos de la canción, no obstante, no ha querido pronunciarse más allá de esto.

Escanes se encuentra centrada en su vida profesional, así como en su hija y su nuevo cachorro, Rock. Asimismo, este mismo jueves aseguraba en redes sociales que se encuentra "muy feliz" por todos los nuevos proyectos profesionales que se avecinan. En este sentido, en un post, decía que "2023 fue mágico, pero que solo" quiere poner toda "su energía en que el 2024 será inolvidable. Gracias por los mensajes de hoy".

Después de que todo el mundo se emocionara con la romántica canción de Todo contigo donde el cantante se declaraba públicamente a Laura Escanes, meses después llega el otro lado de la moneda con Suerte. En el mismo, narra lo que, en su opinión, fueron las causas de una sonada ruptura.