Marta Peñate desvela por qué no se ha planteado adoptar para ser madre

La exconcursante de Gran Hermano, Marta Peñate, continúa con su proceso de fertilidad y mantiene a sus seguidores informados en todo momento de sus avances. La canaria ha desvelado el motivo por el que Tony Spina y ella no han optado por la adopción.

A Peñate solo le queda la fase final, y una de las más importantes del proceso de fertilidad, la transferencia de embriones. La colaboradora de televisión ha tirado de humor y le ha pedido consejo a la astróloga Esperanza Gracia para afrontar esta última etapa de la mejor manera posible.

"Esperanza, ¿algún truquito para quedarme embarazada este mes? Me hacen una transferencia y saber si hay algo que me dé energía. Soy escorpio", ha expresado la canaria en su cuenta de X.

En un directo que grabó para sus redes sociales, uno de los usuarios le preguntó por qué no se había planteado adoptar, algo a lo que la exconcursante de Supervivientes no tuvo problema en contestar: "Yo lo de adoptar sí lo he pensado, pero Tony no quiere".

Pero la televisiva continuó expresando su descontento con el poco tacto que tienen algunas personas al hablar y preguntar sobre este tema a personas que, como ella, tienen dificultades para ser madre.

"Yo entiendo la gente que me dice que si no puedo quedarme embarazada, que adopte. Pero eso no creo que sean ánimos", declaró Marta Peñate en el directo. Añadió que entiende que la gente se lo pone "de buen rollo", pero considera que no son "las palabras más adecuadas para usar con una persona que tiene problemas de fertilidad".

Aún así, Peñate aclaró que es consciente de que sus seguidores lo hacen con "la mejor de las intenciones", pero pidió que se tenga cuidado con la forma de tratar estos temas y de dirigirse a personas que pasan por un momento como el que está pasando ella.