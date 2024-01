Colectivos trans recurrirán el nombramiento de la directora del Instituto de las Mujeres: "Esta mujer representa el odio"

La Federación Plataforma Trans y Euforia Familias Trans-aliadas han anunciado que recurrirán el nombramiento de Isabel García como directora del Instituto de las Mujeres.

"Hemos dado ya el primer paso administrativo y tenemos la intención de interponer un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo para revocar el nombramiento de Isabel García porque consideramos, y así los pondremos en la motivación, que este nombramiento atenta contra la dignidad y los derechos humanos de las personas trans", ha asegurado este martes en declaraciones a los medios la presidenta de la Federación Plataforma Trans, Mar Cambrollé, frente al Ministerio de Igualdad.

Asimismo, ha señalado que este nombramiento "ensucia" y "empaña" el trabajo del activismo, de la propia institución y del Gobierno. "Esta mujer representa al odio, porque no se puede en esta legislatura decir que vamos a trabajar en un pacto de Estado contra el odio a los colectivos vulnerables situando al odio dentro del Ministerio de la Igualdad", ha añadido.

Por su parte, la presidenta de Euforia Familias Trans-Aliadas, Natalia Aventín, ha calificado este nombramiento de "indigno" y ha explicado que este "atenta contra los valores democráticos". "Más que representar la igualdad, lo que ha hecho durante los últimos años es violentar a las personas trans en redes sociales y en medios de comunicación", ha recalcado.

Además, ha expuesto que se trata de "una cuestión de higiene democrática" y que no van a parar hasta que ocurra la destitución de García.

En esta línea, el abogado y representante de estas entidades, Saúl Castro, ha argumentado que el objeto de este recurso "es impugnar esta decisión del Consejo de Ministros, no solo desde las asociaciones, sino desde toda la sociedad civil" y ha subrayado que el nombramiento de García "no satisface los criterios de idoneidad" que impone la Ley de Altos Cargos, en su artículo 2.

"Entendemos que una persona que sistemáticamente, incluso después de haber estado aprobada la ley trans, se ha posicionado en contra de ella, ha hablado en términos denigrantes en relación con las mujeres trans y ha negado su identidad como mujeres, no está capacitada ni es una persona idónea para implementar las funciones y llevar a cabo un puesto de la naturaleza del que es la Dirección del Instituto de las Mujeres", ha destacado.

"Una pelea complicada"

Igualmente, ha explicado que es de las "primeras veces" que se plantea "tal impugnación" ante los tribunales, pero consideran "positivo" plantearlo. "Sabemos que va a ser una pelea complicada, pero bueno, vamos a ella porque si desde la institucionalidad se decide no cesar a esta persona, pues va a haber que utilizar todas las herramientas legales para conseguir que deje ese puesto y deje de estar al frente de un organismo público", ha expuesto.

Precisamente, ambas entidades se concentraron el pasado martes 9 de enero frente a Igualdad para pedir el cese de García por sus discursos "abiertamente transfóbicos". "Se acabó", "si no hay destitución, ministra dimisión", "si no hay destitución, fuera del orgullo", "si no hay destitución, habrá furia trans" o "el feminismo es inclusivo" fueron algunos de los lemas que han gritado los participantes.

"Hoy es un día triste para nosotros pero también lleno de rabia, porque no vamos a cesar hasta que esta mujer quede destituida y, si no lo hace, vamos a pedir la dimisión de esta ministra por incompetentes, y vamos a declarar al Partido Socialista un partido non grato en todos los orgullos", aseguró Cambrollé para añadir que, si no conseguían su objetivo, llevarían a cabo una "campaña activa" en las elecciones europeas, así como en las elecciones autonómicas, "diciendo que votar a PSOE es votar odio, es votar transfobia".

El nombramiento de Isabel García como nueva directora del Instituto de las Mujeres se produjo el pasado 28 de diciembre. El mismo día, la Federación Plataforma Trans y Euforia Familias Trans-Aliadas pidieron a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que revocase la designación de García y que, en su lugar, pusiese al frente "a una mujer que defienda a todas las mujeres, también las trans".

En esta línea, denunciaron que García "ha mantenido discursos abiertamente transfóbicos y antiderechos trans, durante la tramitación de la ley trans" e indicaron que "los recortes de derechos trans llevados a cabo por Ayuso, con la derogación de aspectos fundamentales de las leyes trans y LGTBI de la Comunidad de Madrid y los argumentos esgrimidos para ello, están en los mismos marcos ideológicos que defiende Isabel García".