Alfonso Rueda implantará la primera matrícula universitaria gratis si revalida su mandato en las elecciones autonómicas

El presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, ha anunciado este martes que si gana las elecciones autonómicas implementará la gratuidad de la primera matrícula universitaria en Galicia para todos los estudiantes de grado y en todas las titulaciones. De esta forma, el sistema educativo público gallego sería totalmente gratuito desde la educación infantil hasta los estudios superiores y Galicia se consolidaría así como "una tierra de igualdad de oportunidades".

"Los gallegos merecemos un Gobierno que cree nuevas oportunidades para los jóvenes, para que puedan ir a donde quieran, sea cual sea su origen", añadió Rueda. El presidente gallego también ha destacado las escuelas infantiles gratuitas para todas las familias y que el sistema educativo gallego es, como reconoce el propio informe PISA, el más equitativo de España

El presidente y candidato del PPdeG ha hecho este anuncio en un acto celebrado en Vigo junto a los candidatos que integran su equipo de Gobierno. "Un equipo que no para ni un segundo, que no se asienta y que no se arruga. Un equipo que ha convertido a Galicia en un referente", apuntó.

En este sentido, ha destacado que los miembros de su equipo son quienes lo han hecho posible, gracias a su ideas, para que Galicia sea "un modelo de eficiencia e innovación".

Rueda también ha destacado la cooperación, la lealtad, el apoyo mutuo, el coraje y la camaradería como rasgos definitorios de sus miembros y ha contrastado estas cualidades con "quienes creen que la única manera de hacer política es en peleas constantes, en obstáculos a los compañeros para impedirles prosperar, en peleas públicas y cuotas partidistas".

"Galicia es diferente y este es un Gobierno de gallegos como los gallegos: solidarios, trabajadores y testarudos", ha concluido antes de incidir en la importancia de cuidar y mejorar los servicios públicos. "Sabemos lo que preocupa a la gente, porque a nosotros también nos preocupa", ha añadido.

Rueda también ha hablado sobre temas como la salud, la conciliación o la subida de precios y ha hecho hincapié en medidas como la pauta de vacunación más completa del mundo, la introducción de tratamientos pioneros en el sistema sanitario público, la atención educativa gratuita de 0 a 3 años o el modelo de fiscalidad justa diseñado para ayudar a las familias.

"Dañar la imagen de los gallegos"

El líder popular en Galicia ha definido a los partidos de la oposición como "la rama de Sánchez en Galicia" y ha asegurado que "están dispuestos a todo, incluso a dañar la imagen de los gallegos, solo por complacer a un presidente que, cuando habla de Galicia, es para despreciarla, atacarla y ofenderla".

Rueda cree que los gallegos tienen muy buena memoria y que cuando llegue el momento recordarán todas las promesas incumplidas, como los fondos europeos, todos los plazos incumplidos en asuntos como la llegada de los trenes Avril y todos esos agravios como la recurso de inconstitucionalidad como la ley de costas.

Recordarán, en definitiva, esa "afrenta constante" que es "lo único que ofrece Sánchez a Galicia" y de la que hizo cómplice a la oposición multipartidaria. "Esa afrenta constante es la que defiende el PSdeG, la que apoya el BNG cuando no está en manifestaciones a favor de los presos de ETA y la que haría Sumar si tuviera tiempo de hacer política entre tanta disputa interna", ha explicado.

Galicia "moderna e inclusiva"

Rueda ha insistido en que los gallegos merecen mucho más que esto y, más concretamente, un Gobierno "que se preocupe por la gente, por sus problemas reales, que se dedique al trabajo y a la gestión, que tenga experiencia y que no vuelva a la política a experimentar". Un gobierno, en definitiva, como los que siempre ha ofrecido el Partido Popular.

Así, el popular ha hecho un llamamiento a seguir construyendo una Galicia "vertebrada, moderna, inclusiva, llena de oportunidades, que avanza, que progresa y que innova". Pero hacerlo todo teniendo en cuenta que "no hay más intereses que los intereses de los gallegos".

"Tenemos el equipo, el proyecto y las ideas, pero sobre todo tenemos la voluntad", ha concluido, remarcando que el próximo 18 de febrero la disyuntiva será "entre estabilidad o caos, sentido común o irresponsabilidad, moderación o extremismo" y que Por tanto, el PPdeG está llamado a ser "la alternativa que Galicia necesita".